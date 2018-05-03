Завод в Броварах уличили в воровстве газа

В конце ноября прошлого года работниками метрологической службы ОАО "Киевоблгаз" выявлены нарушения в настройке программного обеспечения узла учета газа одного из предприятий. В результате, Завод алюминиевых изделий (г.Бровары) занизил потребления газа в 9 раз.

К соответствующему выводу пришла уполномоченная комиссия, по рассмотрению актов о нарушении требований Кодекса газораспределительных систем. В ее состав вошли также представители завода производителя узла учета газа, Госстандарта и потребителя.

Также на оборудовании Завода алюминиевых изделий, обнаруженные пломбы, которые не соответствуют заводской маркировке и не имеют соответствующих элементов защиты. О данном факте составлен акт о нарушении требований Кодекса газораспределительных систем. По результатам рассмотрения акта потребителю было доначислено объем фактически потребленного природного газа на сумму около 47 млн ​​гривен. Государственный регулятор НКРЕКП также подтвердил правильность расчетов облгазов по Заводу в Броварах.

Генеральный директор Броварского алюминиевого завода Эдуард Айрапетян согласился с фактом несанкционированного потребления газа и предложил варианты оплаты штрафа. Но, несмотря на признание вины, представители завода сопротивлялись аварийной газовой службе в перекрытии газового вентиля.