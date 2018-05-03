Евро просел. Нацбанк укрепил гривню

В среду, 2 мая, Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару и евро.

Американская валюта подешевела на четыре копейки, а европейская — на 21, свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

Официальный курс гривни на 3 мая:

100 долларов — 2615,5067 грн (2 мая — 2619,5648);

100 евро — 3140,4389 грн (3161,8147);

10 рублей — 4,2186 грн (4,1762).

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.