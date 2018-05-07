Фискалы рассказали, сколько лет исполнилось самому молодому украинскому миллионеру

Самому молодому миллионеру Украины едва исполнилось 7 лет и он проживает в Черкассах.

Соответствующую статистику сделал достоянием общественности и.о. руководителя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан – по итогам декларационной кампании-2017.

Всего по Украине доходы, превышающие показатель в миллион гривен, за минувший год задекларировали 4063 налогоплательщика. Причем один из таких людей уже достиг возраста в 99 лет.

"По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн. Наибольшее количество миллионеров — 2270 плательщиков составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет — 1605 миллионеров, до 30 лет — 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (г. Черкассы), а самому старшему — 99 лет (г. Киев)", —цитирует Продана пресс-служба ГФС Украины.

Согласно озвученным им данным, украинские миллионеры больше всего доходов получают от процентов по депозитам и дивидендов (9,8 млрд гривен), иностранных доходов (6,2 млрд гривен), доходов от продажи движимого и недвижимого имущества (3,6 млрд грвен).

Напомним, ранее сообщалось о том, сколько доходов приносят Украине трудовые мигранты.