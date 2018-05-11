В России режим Путина экономически уже не выживает — экс-депутат Госдумы

Российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Константин Боровой заявил, что в РФ правящий режим экономически уже не выживает, политически ситуация вокруг страны также усложняется в связи с ее агрессивными действиями, в первую очередь, в Украине, Грузии и Сирии.

В России режим живет за счет накоплений, рассказал оппозиционер во время чата на "Главреде", отвечая на вопрос, сможет ли в государстве Владимир Путин руководить до конца его нового президентского срока.

"Я не думаю, что этот режим будет способен выдержать шесть лет такого турбулентного существования. Надеюсь на то, что смена режима произойдет как можно быстрее", — отметил собеседник.

Ранее член исполкома Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран говорил, что "российская экономика медленно умирает", на глазах тают резервы РФ, "возможности привлекать капитал стремятся к нулю".