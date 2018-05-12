В Украине из-за Трампа подорожает бензин и доллар - эксперт

После решения Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном, которое было объявлено 8 мая, цены на нефть взлетели более чем на 5%.

Как пишет финансовый аналитик Эрик Найман в Facebook, это сказалось на росте инфляционных ожиданий и укрепляет ФРС США в необходимости продолжать ужесточение монетарной политики. Поэтому распродажи на рынке госдолга продолжаются. Доходность 10-летних гособлигаций США уже плотно облюбовала 3% годовых и впереди наверняка новые высоты (3,25% как первая цель).

"Параллельно с этим укрепляется доллар и продолжают дешеветь украинские евробонды. Произойдет также рост цен на бензин в Украине, что поддержит высокую инфляцию. Поэтому снижение учетной ставки НБУ в скором времени маловероятно.

Вот так международная политика Трампа сказывается на наших инвестиционных и потребительских счетах", — подчеркнул Найман.

Напомним, ранее член набсовета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук спрогнозировал, что цены на топливо могут снова повысится.