На украинских АЗС снова выросли цены на бензин и дизтопливо

В период с 21 по 22 мая в Украине снова выросли и розничные цены на бензины и дизельное топливо.

По данным мониторинга Консалтинговой группы А-95, на 0,30 грн./л подорожали все виды топлива на заправках UPG: А-92 – до 28,00 грн/л, А-95 – до 29,00 грн/л, А-95+ – до 31,80 грн/л, ДТ – до 26,20 грн/л. В сети AMIC бензины и дизельное топливо подорожали на 0,20 грн/л.

В сетях "Укргаздобыча", UPG, SOCAR, KLO, Marshal, "Надежда", "Фактор", Glusco и "БРСМ-Нафта" цены на топливо выросли на 3–20 коп./л.

Средние цены по стране 22 мая выросли на 2–3 коп./л., сообщает enkorr.

При этом, в случае сохранения тенденции роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, операторы АЗС уже в ближайшее время могут повысить стоимость бензинов и дизтоплива в переделах 1 грн/.л.

Напомним, по данным консалтинговой компании UPECO, крупные сети заправочных станций за период с 18 по 21 мая (включительно) подняли цены на бензин и дизтопливо на 10-50 коп. за литр.