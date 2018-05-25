В Конгрессе США одобрили выделение помощи Украине в 2019-м: названа сумма

В США палата представителей Конгресса приняла законопроект о бюджете на 2019 год на нужды национальной обороны, в котором предполагается выделение 250 миллиона долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Перед подачей на подпись американскому президенту Дональду Трампу документ должен быть согласован с версией, которая будет принята Сенатом (верхняя палата Конгресса), и повторно проголосован обеими палатами Конгресса, говорится на странице в Facebook посольства Украины в США.

"Сумма средств, которую предлагается выделить для предоставления… помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме 250 миллионов долларов, что на 100 миллионов… больше, чем палатой представителей предлагалось выделить в текущем, 2018, бюджетном году", — отметили в диппредставительстве.

Напомним, в декабре 2017 года Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что наша страна от американского государства получит Javelin абсолютно бесплатно. В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 единиц оружия и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что наша страна уже получила Javelin.