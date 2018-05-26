Украина пустит с молотка конфискованный российский Boeing: видео

В Украине впервые в истории на торги выставлен лайнер Boeing 737, который в 2015 году пользователи соцсетей заметили в столичном аэропорту.

Выяснилось, что воздушное судно украинцы отсудили у россиян за долг в 625 тысяч долларов, который сформировался перед аэродромом у компании "Трансаэро". Украинцы отказались его обслуживать, поэтому он не мог взлететь в воздух, а потом появился запрет на авиасообщение с РФ, еще позже российская компания вообще обанкротилась, пишет ТСН.

Через три года судебных разбирательств Украина получила право распоряжаться этим имуществом в счет долга россиян. Чиновники решили продать самолет с аукциона и одновременно покрыть расходы и еще заработать немного денег в бюджет.

Boeing 737 оценен в 36 млн грн, гарантийный взнос за участие в торгах установлен на уровне 2 млн гривен. Этот самолет уже стал крупнейшим и самым дорогим, который выставлялся в Украине на продажу за годы независимости – до тех пор реализовывали только небольшие лайнеры цене в 5-7 млн гривен. Следить за торгами можно будет 4 июня в режиме онлайн, а купить судно уже изъявили желание восемь украинских бизнесменов, имена которых держат в тайне.

ТСН удалось узнать, что выиграть аукцион мечтают крупные авиакомпании. Судебные исполнители уверяют, что сюрпризов с лотом не будет – решение об изъятии самолета уже обжаловалось, окончательный вердикт вступил в силу, так что процедура необратима и у россиян шансов вернуть лайнер себе нет. В аэропорту утверждают, что самолет в исправном состоянии, хотя три года простоял на аэродроме – его можно быстро подготовить к вылету и поднять в небо. В этом будет заинтересован новый владелец, ведь стоянка в аэропорту является недешевым удовольствием – один час стоит 14 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве судостроительный завод пустят с молотка.