"Доходы мимо "кассы". Эксперт рассказал о ничтожных заработках Киева на финале ЛЧ

Во время проведения финала Лиги чемпионов-2018 в Киеве цены на проживание в отелях столицы Украины выросли в 45 раз (в среднем), а главной причиной стал дефицит отельной инфраструктуры в сегменте "эконом".

Касательно финансовых параметров финала ЛЧ, то здесь оценки плана и факта разнятся как никогда, пишет экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

Он отмечает, что изначально Киев рассчитывал на 70 тысяч иностранцев, а на самом деле количество болельщиков, по данным пограничной службы, составило чуть более 30 тысяч. При этом выручка от их пребывания в день составила 50 млн. гривен (отели и рестораны) или немногим меньше 2 млн евро.

"Город при этом потратил 20 млн. грн., но сюда не включены затраты на обеспечение безопасности, а они были значительны. Выходит, что, либо часть доходов пошла мимо "кассы" и городской бюджет от них ничего не получил в виде налогов и сборов, либо нужно что-то менять "в филармонии", — отмечает экономист.

По его мнению, коррумпированные, нереформированные страны, с монопольной, рентной экономикой не должны браться за проведение глобальных мероприятий.

"Меньше позора и воровства, и хоть какая-то надежда на успех в будущем. Ведь глобальные мероприятия, особенно в спорте, являются не предпосылкой для роста, а лишь его катализатором, когда все необходимые ингредиенты собраны и красивое портфолио страны составлено не пиарщикам, а самой действительностью", — добавил Кущ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что впервые за 38 лет финал Лиги чемпионов в Киеве не собрал полный стадион.