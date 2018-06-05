В Киеве анонсировали повышение тарифов на воду еще на 50%

В 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве изменится в среднем на 49,6% и составит 23,17 гривни, заявила директор Департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк.

По ее словам, расчет тарифов на 2019 год выполнен в соответствии с требованиями постановления Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств", — отметила Кирилюк на открытом обсуждении предложений по установлению на 2019 г. тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба ведомства.

В свою очередь генеральный директор ЗАО "АК "Киевводоканал" Дмитрий Новицкий подчеркнул, что если тарифы будут ниже, возможные последствия как технического, так и финансового характера.

"Предприятие потеряет возможность реагировать на аварийно-восстановительные работы и в полном объеме выполнять их. Также большой проблемой является отток квалифицированных кадров, и без увеличения тарифа мы и в дальнейшем будем их терять", — подчеркнул он.

По его словам, расчет тарифов будут выносить на рассмотрение НКРЭКУ только после того, как будут рассмотрены все замечания.

Отметим, что с 1 мая 2018 года в Украине урезали субсидии.

Напомним, ранее в НКРЭКУ рассказали о пересмотре цен на газ для украинцев.

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