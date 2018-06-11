Глава Concorde Capital рассказал, чего инвесторы ждут от Украины

Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа заявил, что крупные иностранные инвесторы пока настороженно смотрят в сторону Украины.

"В целом инвесторов сегодня больше интересуют вопросы долговых платежей, реформ и коррупции - то, что реально на

слуху", - рассказал Игорь Мазепа в интервью "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что на отношение к Украине будет сильно влиять позиция Международного валютного фонда, которая зависит

от хода реформ и вопросов тарифной политики.

"Фонд четко дал понять, чего именно он ждет от Украины. Во-первых: антикоррупционный суд. Это - краеугольный камень:

о нем говорят и активисты, и западные дипломаты, и МВФ, и все остальные. Этого также ждут и иностранные инвесторы. Во-вторых: это вопрос газа. Когда МВФ год назад выдавал Украине четвертый транш кредита EFF в млрд, вопрос газа выглядел уже решенным: правительство должно было только технически его реализовать, и это решение очевидно ожидалось до начала отопительного сезона", - говорит Мазепа.

Мазепа не исключает, что, если повышения тарифов не произойдет, Фонд может потребовать вернуть последний транш.

"Если условие не выполнено, то у кредитора есть все основания потребовать финансирование обратно и по нашей оценке

вероятность выставления такого требования очень высока", - говорит Мазепа.

При этом, он отметил, что инвесторы положительно реагируют на позитивные изменения, которые происходят в стране:

"Осень реформ", появление рабочего и независимого Национального банка, изменения в "Нафтогазе".