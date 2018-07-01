В России с жильцов потребовали плату за дождевую воду

В городе Кунгур Пермского края России коммунальщики потребовали от местных жителей плату за сточные воды, в том числе за дождевую.

При этом в местном "Водоканале" назвали нововведение законным, сославшись на соответствующий приказ, вступивший в силу в феврале 2018 года. Новый сбор для жителей составляет семь рублей в месяц, пишет местное издание "Искра".

В управляющей компании "Наш дом" пояснили, что что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию и за это с местных жителей берут плату.

Напомним, ранее в России гражданам законодательно разрешили собирать хворост.

Как сообщалось, в Совфеде россиянам вместо западных препаратов посоветовали лечиться "аскорбинкой и марганцовочкой".

Отметим, что в середине апреля зампред Госдумы Петр Толстой посоветовал принимать кору дуба вместо импортных лекарств.