В Крыму оккупанты продали на аукционе украинские санатории: назван победитель торгов

В захваченном Российской Федерацией Крыму "власти" провели аукцион и продали акции трех украинских санаториев — "Мисхор", "Ай-Петри" и "Дюльбер", в торгах победило Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания инфраструктурных проектов".

Акции санаториев были проданы за полтора миллиарда рублей (около 620 млн гривень), говорится на сайте так называемого "Министерства имущественных и земельных отношений Крыма".

"Первым прошел аукцион по продаже акций АО (акционерное общество — Ред.) "Санаторий "Мисхор", составляющих 100% уставного капитала общества. По итогам торгов пакет акций был продан за 380 млн 264 тысячи рублей", — отметили в псевдоведомстве.

По его данным, все акции АО "Санаторий "Ай-Петри" победитель купил за 416 млн 430 тысяч рублей, а 100% акций АО "Санаторий "Дюльбер" достались победившему на торгах обществу за 702 млн 764 тысячи рублей.

Ранее бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев говорил, что на полуострове после захвата Россией мелкий туристический бизнес умер в Черноморском, Щелкино, Судаке, Феодосии, Новом Свете и в других городах западного и восточного берега.