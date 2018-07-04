Украинская компания взялась за заказ для российской "МиГ", но ни деталей, ни денег не вернет

Апелляционный хозсуд в Киеве отказал российской самолетостроительной корпорации "МиГ" во взыскании с украинской компании "Электронприбор" средств за невыполнение заказа по поставке комплектующих для МиГ-31.

"Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции" и отказал в удовлетворении иска корпорации "МиГ" во взыскании с "Электронприбора" 63,39 тыс. долларов США", - сообщила пресс-служба суда.

Договор между "Электронприбором" и Нижегородским авиастроительным заводом "Сокол" (входит в корпорацию "МиГ") был заключен в 2013 году, пишет РИА Новости. Заказчик совершил 100% предоплаты, однако готовые детали не получил. По договору, продукцию ему должны были поставить не позднее апреля 2014 года, затем этот срок продлили до 22 марта 2015 года.

Средства были уплачены за изготовление и поставку "блоков контроля параметров БКП-48 для самолета МиГ-31", однако российская сторона не получила их из-за "форс-мажорных обстоятельств". Ими стал указ президента Украины Петра Порошенко о приостановке экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования, который глава государства подписан 27 августа 2014 года. "МиГ" же не воспользовался правом на расторжение договора в связи с действием форс-мажорных обстоятельств.



Ранее президент предприятия "Антонов" Александр Донец заявил, что в ближайшие пять лет компания собирается выпустить от пяти до восьми самолетов, а в идеале - 10. "Мой приоритет - Ан-178, потому что именно рамповыми самолетами всегда славился "Антонов". А после него будем запускать 158-ю машину. Также очень хотелось бы продолжить работу по беспилотникам", - сказал Донец.

В июне этого года генеральный директор ПАО "Ил" и вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК" Алексей Рогозин заявлял, что в России могут возродить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

По его словам, производство самолетов сверхтяжелого класса Ан-124 "Руслан" может быть перезапущено, так как две трети этих самолетов были построены на заводе в Ульяновске. Первоочередная задача, считает Рогозин, - поддержание "Русланов" в исправном состоянии. Перезапуск же производства - задача "решаемая, но крайне непростая".

В украинском концерне настаивают на том, что выпуск самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможен.