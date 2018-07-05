В Нацбанке рассказали, стоит ли украинцам ожидать доллара по 40 гривен

В Нацбанке опровергли достоверность появившегося в СМИ прогностического документа о возможном увеличении курса доллара до 40,8 гривен в нынешнем году.

"Национальный банк не комментирует документы анонимного происхождения, циркулирующие в Интернет-сети. Обновленный прогноз, который будет отражать актуальное видение Национального банка по дальнейшему развитию макроэкономической ситуации, будет обнародован во время пресс-брифинга по монетарной политике 12 июля", − сообщили агентству "УНИАН" в пресс-службе национального финрегулятора

Как сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники в Нацбанке, специалисты действительно рассматривали вероятный резкий обвал курса гривны – в случае, если будет приостановлено сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и резко рухнут мировые цены на металлы. Однако все же базовый сценарий курса предполагает, что доллар к концу 2018-го будет стоить не более 29 гривен.

Напомним, ранее в агентстве Bloomberg заявили о том, что гривна возглавила перечень наиболее укрепившегося к доллару валют.