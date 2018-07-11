Что будет с долларом: в Кабмине рассказали о курсе на три года

Специалисты украинского Минэкономразвития и торговли прогнозируют, что в стране средний курс американской валюты до конца декабря нынешнего года будет колебаться в пределах 27,5 гривны за доллар.

Соответствующая информация озвучивается в документе, имеющим название "Прогноз экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", сообщает портал "ЭП". Согласно нему, первый валютный сценарий предполагает, что в Украине будут осуществляться простые реформы, а также сохранятся благоприятные условия для продажи продукции украинских предприятий на мировых рынках. Соответственно, в 2019-м году курс доллара составит 28,2 гривни, в 2020 − 29,7 гривны, в 2021 − 30,4 гривны.

По второму валютному сценарию, в стране должны пройти сложные реформы − земельная и налоговая (на выведенный капитал), причем также при благоприятной внешней конъюнктуре. В 2019-м курс доллара должен составить 29,4 гривны, в 2020 − 28,3 гривны, в 2021 − 28,3 гривны.

Третий валютный сценарий − откровенно пессимистический. Им предусматривается, что плохая внешняя конъюнктура максимально ослабит возможности реформ – сперва только в финансовом секторе. Затем последуют серьезный спад экономического развития и утрата доверия иностранных инвесторов, которые, в свою очередь, приведут к проблемам с расчетами Украина по внешним займам. Согласно этому сценарию, в 2019-м курс в среднем за период составит 29,7 гривны за доллар, в 2020 − 32 гривны за доллар, в 2021 − 33,5 гривни за доллар.

Напомним, ранее в Нацбанке рассказали о том, стоит ли украинцам ожидать доллара по 40 гривен.