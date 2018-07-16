"У Украины нет никакого "зонтика": экономист назвал условие доллара по 60 гривен

Подорожать до 60 гривен доллар в Украине может в случае мирового кризиса.

Такое мнение выразил финансовый аналитик, партнер инвестиционной компании Capital Times, Эрик Найман в интервью "Апострофу".

"В случае мирового кризиса. Когда там начнется кризис, у Украины нет никаких резервов, никакого зонтика, чтобы спастись от того кризиса. Начиная с 2014 года мы уже "профукали" те четыре года, за которые Украина могла бы модернизироваться. Теперь, к сожалению, выгребем по полной в ходе следующего мирового кризиса", - говорит Найман.

По его словам, МВФ уже не верит обещаниям украинской власти, которая более чем за 10 лет успела "МВФ столько лапши на уши навешать".

"Теперь они будут смотреть, когда заработает антикоррупционный суд. Я не исключаю, что они все-таки дадут Украине 1-2 млрд долларов, чтобы мы не свалились в пучину банкротства. Но они будут спокойно наблюдать, как у нас будут депозитные ставки 20% годовых в гривне, как у нас будет курс 30-35 гривен. Они на это будут спокойно смотреть. Они нам помогут, когда курс будет 60 гривен, но когда курс будет 30-35 гривен, они нам помогать не будут", - считает он.

Ранее Найман заявил, что мировой кризис в экономике может стать катализатором возвращения в Украину большинства трудовых мигрантов, что может привести к социальным потрясениям.

"Будут голодные бунты. Причем эти люди уже увидели, как там можно спокойно жить и зарабатывать", - сказал он.

По словам Наймана, коррупция есть везде, но такой, как в Украине, почти нигде нет. "В Европе практически не осталось таких стран. Поэтому они будут требовать жить по-другому. И украинской власти нужно знать, что эти люди могут вернуться", - подчеркнул эксперт.