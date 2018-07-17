Стал известен "спонсор" встречи Трампа и Путина

Расходы на организацию встречи президента США Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина в столице Финляндии Хельсинки взяли на себя финские власти.

Главы Штатов и РФ остались довольны мероприятием, сообщил финскому агентству STT премьер-министра Финляндии Юха Сипиля, пишет Интерфакс.

По его данным, чиновник не назвал итоговой стоимости встречи, но сказал, что в конечном итоге вопрос заключается в улучшении имиджа финского государства.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин встречались в Хельсинки 16 июля. Президенты США и России, в частности, говорили об Украине. Бывший глава американского Центрального разведывательного управления Джон Бреннан выразил мнение, что комментарии Трампа на пресс-конференции после встречи были имбецильны, а сам лидер Штатов полностью в кармане главы РФ.