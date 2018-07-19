Эксперт спрогнозировал курс гривни к доллару до конца лета

Экономический эксперт Максим Праздников считает, что в Украине до конца лета курс гривни к доллару не достигнет психологической отметки — 27 грн за один "бакс".

Курс останется на отметке в 26-26,5 гривень, рассказал аналитик "Обозревателю".

"… вряд ли стоит ожидать каких-то существенных потрясений или колебаний… выхода за пределы 27 грн за доллар не ожидает на сегодняшний день никто", — отметил собеседник.

Ранее Кабинет министров спрогнозировал, что в Украине в 2019 году обменный курс гривни к доллару в среднем составит 30,5, в 2020 — 31,4, а в 2021 — 31,8 гривни за доллар. Ознакомиться со сведениями правительства можно здесь.