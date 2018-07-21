Россия выиграла у Украины иск в ВТО

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) удовлетворил требования России по иску к Киеву по пошлинам на нитрат аммония российского производства.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Арбитраж постановил, что украинские власти нарушили статью 2.2.1.1, отказывая России в признании цен на газ для российских производителей (нитрата аммония. - Прим.) и не предоставив адекватного объяснения этому решению", - цитирует агентство текст документа.

Как пояснили в ВТО, Украина внесла собственные коррективы при подсчете внутренних цен на газ в России.

Арбитраж ВТО также признал правоту России в том, что Украина нарушила правила ВТО, включив в первоначальное антидемпинговое расследование базирующуюся в Швейцарии частную компанию EuroChem, принадлежащую российскому бизнесмену Андрею Мельниченко, сообщает DW.



Украина повысила антидемпинговые пошлины на ввоз нитрата аммония из России на пять лет в 2014 году (до 36,03% с 11,91%). Москва в 2015 году подала иск к Киеву в Арбитраж ВТО. Текст нынешнего решения был подготовлен еще в мае этого года. По данным СМИ, тогда ВТО направила украинской стороне предварительный текст решения, но до официальной публикации сторонам было запрещено комментировать дело.