"Киевстар", "Новую почту" и ряд других компаний прокуратура заподозрила в махинациях с налогами

"Установлено, что должностные лица указанных выше предприятий, вступив в сговор с неустановленными лицами, перечисляют на счета подконтрольных им отечественных коммерческих структур ООО "Промоушн Аутсорсинг" и ООО "Промоушн Стафф" денежные средства за якобы предоставление последним собственных квалифицированных специалистов, необходимых для выполнения основной деятельности заказчика (услуги аутсорсинга), однако фактически работники отбирались и трудоустраивались компаниями - заказчиками услуг", - сказано в нем.

На протяжении 2014-2018 годов, говорится в документе, за услуги аутсорсинга компаниям "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" была перечислена огромная сумме в более, чем 1,5 млрд гривен. Кроме того, согласно заключению экспертного исследования, ущерб интересам государства от деятельности "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф" оценен в более чем 955 млн гривен.

Данным постановлением суд предоставил прокуратуре временный доступ к документам "Промоушн Аутсорсинг" и "Промоушн Стафф", которые подтверждают финансово-хозяйственные отношения с "Киевстаром", "Новой почтой" и рядом других компаний, в частности "Хуавей Украина", "Самсунг электроникс Украина компани", "Тойота - Украина", "Адидас - Украина", "БСХ Бытовая Техника", "Пионер Насиння Украина", "Монделис Украина", "Данон Днипро", "Якобз Украина".

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Одного из фигурантов подозрения в этом году уже "трясли" на тему уклонения от налогов. В марте 2018 сотрудники ГПУ устроили "маски-шоу" в штаб-квартире "Новой почты".

Напомним, об обысках в офисах "Новой почты" сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк. Он написал в соцсети, что представители Генпрокуратуры забрали его личный компьютер.

Затем пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что причиной обысков послужило уголовное дело в отношении пересылочной компании о неуплате налогов в особо крупных размерах.