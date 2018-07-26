СМИ узнали, каким чиновникам "Нафтогаза" дали громадные премии за победу над "Газпромом"

Глава правления госкомпании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко вдвоем получили около 70% денег, выплаченных в качестве премий за победу, одержанную над российской корпорацией-монополистом "Газпром" в Стокгольмском арбитраже.

Соответствующее сообщение в четверг, 26 июля, опубликовал портал "Insider" со ссылкой на собственный информированный источник. Стали известны имена 11 (из 41) людей, получивших премии (их ранее засекретило руководство "Нафтогаза" - "Главред"). Кроме Коболева и Витренко, деньги были выданы директору по юридическим вопросам Ярославу Теклюку, первому замглавы правления Сергею Переломе (8 млн грн), замглавы правления Сергею Коновцу, завканцелярией Валентине Пишун, директору по персоналу Маргарите Коротковой, директору по административной деятельности и энергоэффективности Виталию Щербенко, директору по корпоративной безопасности Константину Пожидаеву, главе департамента безопасности Владимиру Лупащенко, главе спецотдела Виктору Пасичнику.

Как добавил источник, большинство из этих людей к победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже не имеют отношения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что руководство "Нафтогаза" утвердило себе многомиллионные долларовые премии. Позднее стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное дело по поводу премий.