Украинцев собираются обязать отчитываться за денежные переводы

Министерство финансов Украины хочет увеличить максимальную сумму денежного перевода, и одновременно с этим ужесточить правила проверки банковских переводов. Что, как и почему - рассказывает "Главред".

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Правительство внесло предложение увеличить сумму порогового перевода - со 150 тысяч гривень до 300 тысяч. Казалось бы, это неплохая новость - но не все так просто. С другой стороны, правительство расширит права структур первичного мониторинга финансов и многократно увеличит штрафы за совершенные проверяющими ошибки.

Чиновники не скрывают, что цель законопроекта, опубликованного на сайте Министерства финансов 25 июля 2018 года - продвижение концепции риск-ориентированного подхода на все сферы бизнеса, чтобы с "отмыванием" денег боролись не только пинаемые из Нацбанка коммерческие банки, но и остальные структуры первфинмона.

Что нас ждет

1. Коллективная ответственность

К списку субъектов, которые должны были проверять и "сливать" подозрительные денежные операции, добавили новые пункты.

Было: аудиторы, торговцы ювелирными изделиями, адвокаты, нотариусы, риэлторы, лотерейщики, компании, предоставляющие бухгалтерские услуги на аутсорсе;

Добавили: бухгалтеры, налоговые консультанты, юридические компании.

2. Многократное увеличие штрафов для проверяющих

Планируется увеличить материальную ответственность для проверяющих; так, за подачу недостоверной информации или неподачу ее вовсе, непроведение надлежащей проверки клиента (идентификация, верификация, изучение сути операции, бенефициарных собственников и т.д.), неуказание данных инициатора и получателя денежного перевода проверяющего могут оштрафовать на 34 тысяч гривень (2000 ННМ). Штраф сейчас - в 10 раз меньше.

Аналогично - в 5-10 раз - планируется увеличить и другие штрафные санкции.

3. Что с банками?

Первое, что предоставят банкам - это национальный реестр публичных лиц, который создаст НАБУ. Благодаря этому реестру, можно будет более качественно проводить финансовый мониторинг.

Кроме этого, банки получат возможность на законной основе отказывать клиенту в проведении сомнительной операции - раньше это решение возлагалось на добрую волю финансовой структуры.

4. Фулл-контроль денежных переводов

Самое спорное и неприятное нововведение. С одной стороны, оно будет способствовать прозрачности перемещения денежных масс, но на практике это означает то, что Минфин, и через него - государство получит доступ ко всем финансовым данным каждого украинца.

Требование к полной идентификации любых операций по переводу средств без открытия счета устанавливает для всех операторов рынка (банки, финкомпании, операторы почтовой связи, платежные системы) требование сопровождать все переводы информацией об отправителе и получателе средств.

При этом никаких ограничений на конфиденциальность данных не существует. Такие данные должны будут "зашиваться" в саму транзакцию и быть всегда доступны.

Операции на сумму до 30 тысяч гривен банкам, финкомпаниям и прочим операторам рынка нужно будет сопровождать:

- ФИО отправителя,

- уникальным идентификатором операции,

- аналогичной информацией о получателе средств.

Эпик ситуации в том, что требование касается любых платежей - даже мелких и совершаемых через терминал, к примеру, чтобы пополнить счет даже на 10 гривен в терминале самообслуживания, клиенту придется указывать свою фамилию, имя и отчество.

Ситуация усугубляется, если перевод больше суммы в 30 тысяч гривень; а Минфине в этом случае хотят видеть кроме имени еще и место проживания человека, серию и номер паспорта или его идентификационный код.

При этом операторы на рынке переводов будут обязаны проводить обязательный мониторинг транзакций, в т.ч. и с целью недопущения дробления финансовых операций.

Если же человек откажется указывать свои данные, проводить операцию будет строго запрещено.

Фактически, это означает, что государство через субъектов первичного финансового мониторинга получит доступ к деталям всех без исключения финансовых операций украинцев. В этом контексте даже увеличение пороговой суммы переводов выглядит довольно слабым утешением.

Авторы документа заявили, что всего лишь стараются приблизить финансовое законодательство Украины в европейским стандартам.

Данный документ сейчас представлен лишь на сайте Минфина - для ознакомления. Однако в случае успешного прохождения всех процедур и голосования в Раде его нормы могут вступить в силу безотлагательно, то есть на следующий день после публикации закона.

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