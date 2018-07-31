Vodafone поднимет цены на связь вдвое с 1 августа

Мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 августа поднимет цены на мобильную связь для корпоративных клиентов в полтора-два раза.

"Уважаемые абонементы, обращаем ваше внимание, что с 1.08.2018 будут изменены условия обслуживания в архивных тарифных планах", - сообщается на сайте "Vodafone Украина".

Как сообщила пресс-служба оператора, для корпоративных абонентов будут закрыты сразу 18 тарифных планов, в частности, "Офис 30+/50+/90+/150+", "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Для абонентов этих тарифов цены вырастут более чем в два раза. Например, абонентам с тарифом "Офис 30+" придется платить 70 грн, а абонентам "Офис 50" - 110 грн.

Кроме того того, будут свернуты тарифы "Смарт Офис 20/40/60/100/160/220" и Смарт Офис 3G. Абонентам "Смарт Офис 20/40/60" с 1 августа придется платить 40 грн, 70 грн и 120 грн соответственно. Для абонентов с тарифами "Смарт Офис 100/160/220" цены вырастут в среднем на 75 процентов.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года цены на алкогольные напитки в Украине могут подскочить сразу на 13 процентов.

По словам директора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, депутата Киевского областного совета Алексея Дорошенко, причиной роста цен является подорожание минимальной розничной цены на спиртное.

"За полгода стоимость алкогольной корзины выросла на 2 процента, или на 3,6 грн. На конец июня 2018 года она стоила 156,8 грн, тогда как на начало года ее стоимость составляла 153,2 грн. В нашу алкогольную корзину вошли: бутылка отечественного столового вина 0,75 л, бутылка отечественного пива 0,5 л и бутылка водки 0,5 л", - рассказал Дорошенко, отметив, что по данным Госстата, все виды алкогольных напитков подорожали за первые шесть месяцев это года на 1-3 процента.