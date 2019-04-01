Рука Москвы и Киева: Аваков сообщил о хакерских атаках во время выборов 2019

Аваков сообщил о хакерских атаках во время выборов 2019 / Интерфакс-Украина

Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о кибератаках во время выборов 2019. По его словам, хакеры пытались проникнуть в избирательную систему ЦИК.

"Видим попытки с некоторых IP-адресов проникнуть в избирательную систему нашей центральной", — сказал он в эфире на телеканале Прямой.

По данным министра, атаки велись с IP-адресов, которые зарегистрированы в России и в Киеве.

В то же время Аваков считает, что оснований полагать, что избирательная система Украины "будет дискредитирована", нет.

Читайте такжеСтарые методы: Зеленский прокомментировал молодчиков под ЦИК и немощь "старичков"Напомним, ЦИК подсчитала уже 92,85% бюллетеней. За Зеленского проголосовали 30,24% (5 255 818 голоса). Это значит, что он набрал почти в два раза больше Петра Порошенко 15,95% (2 328 575 голосов) и почти в три раза больше Юлии Тимошенко 13,39% (2 275 765).

Ранее Международные наблюдатели вынесли вердикт украинским выборам. В ОБСЕ полагают, что избирательный процесс был демократичным.

Как сообщалось, по словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, во время голосования системных нарушений не зафиксировано, лишь единичные "классические случаи".

В то же время сообщалось о скандале на избирательном участке в Киеве: там обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Работники комиссии заявили, что им подложили эти ручки на стол.

Ранее сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).

А в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.