Рука Москвы и Киева: Аваков сообщил о хакерских атаках во время выборов 2019

По данным министра, атаки велись с IP-адресов, зарегистрированных в РФ и в столице Украины.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о кибератаках во время выборов 2019. По его словам, хакеры пытались проникнуть в избирательную систему ЦИК.
"Видим попытки с некоторых IP-адресов проникнуть в избирательную систему нашей центральной", — сказал он в эфире на телеканале Прямой.
По данным министра, атаки велись с IP-адресов, которые зарегистрированы в России и в Киеве.
В то же время Аваков считает, что оснований полагать, что избирательная система Украины "будет дискредитирована", нет.
Читайте такжеСтарые методы: Зеленский прокомментировал молодчиков под ЦИК и немощь "старичков"Напомним, ЦИК подсчитала уже 92,85% бюллетеней. За Зеленского проголосовали 30,24% (5 255 818 голоса). Это значит, что он набрал почти в два раза больше Петра Порошенко 15,95% (2 328 575 голосов) и почти в три раза больше Юлии Тимошенко 13,39% (2 275 765).
Ранее Международные наблюдатели вынесли вердикт украинским выборам. В ОБСЕ полагают, что избирательный процесс был демократичным.
Как сообщалось, по словам секретаря ЦИК Натальи Бернацкой, во время голосования системных нарушений не зафиксировано, лишь единичные "классические случаи".
В то же время сообщалось о скандале на избирательном участке в Киеве: там обнаружили ручки с исчезающими чернилами. Работники комиссии заявили, что им подложили эти ручки на стол.
Ранее сообщалось, что пенсионерам-жителям Кривого Рога пришлось "брать штурмом" избирательный участок, расположенный в здании Авиаколледжа, поскольку тот не начал работать в положенное время (8:00).
А в городе Борзна Черниговской области на выборах президента 2019 на избирательном участке местный житель бросил бутылку с горючим веществом ("коктейль Молотова") в сторону кабинок для голосования.
Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.
По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6%