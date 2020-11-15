Во втором туре выборов зафиксирована рекордно низкая явка

Состоялся второй тур местных выборов в Украине / УНИАН

Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".

"То есть, она ниже, чем в первом туре голосования", - сказала в воскресенье в ходе онлайн-конференции глава правления сети Опора Ольга Айвазовская.

Самые активные избиратели зафиксированы в Украинке Киевской области.

Активность избирателей по состоянию на 13:00

Луцк – 10,59%;

Краматорск – 13,00%;

Украинка – 15,38%;

Одесса – 11,68%;

Сумы – 6,92%;

Херсон – 14,28%;

Каменец-Подольский – 9,32%.

В ЦИК добавили, что это неофициальные сведения, которые получают от территориальных избирательных комиссий.

По данным Центральной избирательной комиссии, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.

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