Во втором туре выборов зафиксирована рекордно низкая явка

Избирательные участки посетили всего 23,9% избирателей.
Явка на втором туре местных выборов в Украине оказалась рекордно низкой и, по состоянию на 20.00, составила 23,9% по данным организации "Опора".
"То есть, она ниже, чем в первом туре голосования", - сказала в воскресенье в ходе онлайн-конференции глава правления сети Опора Ольга Айвазовская.
Самые активные избиратели зафиксированы в Украинке Киевской области.
Активность избирателей по состоянию на 13:00
Луцк – 10,59%;
Краматорск – 13,00%;
Украинка – 15,38%;
Одесса – 11,68%;
Сумы – 6,92%;
Херсон – 14,28%;
Каменец-Подольский – 9,32%.
В ЦИК добавили, что это неофициальные сведения, которые получают от территориальных избирательных комиссий.
По данным Центральной избирательной комиссии, итоговая явка избирателей на местных выборах 25 октября составила 36,88%.
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Напомним, по состоянию на 17:00 во втором туре выборов мэра Одессы побеждает действующий мэр города Геннадий Труханов, он опережает своего оппонента от партии ОПЗЖ Николая Скорика почти на 13%.
В воскресенье, 25 октября, на подконтрольных Киеву территориях (кроме некоторых контролируемых районов на Донбассе) состоялись местные выборы. Явка на выборы составила 36,98%.
ЦИК выложил в Сеть результаты выборов в местные советы. 2 ноября 2020 весь массив информации по местным выборам-2020 был опубликован на сайте Центризбиркома.