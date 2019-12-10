Как быстро избавиться от прыща: проверенные способы

Как быстро убрать прыщ – в домашних условиях и эффективно / 1zoom.ru

Как быстро убрать прыщ – таким вопросом задавалась почти каждая женщина. Перед свиданием, поездкой на отдых или просто собираясь с утра на работу и внезапно обнаружив на лице "вредителя".

Сразу огорчим, что способов, как убрать прыщ за 5 минут – нет. Этот процесс займет немного больше времени. Более реальный временной интервал – избавиться от гнойного прыща за ночь, как быстро избавиться от прыща. Но и перед выходом на работу еще можно кое-что успеть.

Итак, как же убрать прыщи на лице за ночь в домашних условиях?

Читайте такжеПраймер для лица: плюсы и минусы, как выбрать и как наноситьЕсть следующие способы:

теплый компресс : хорошо помогает на ранних стадиях. Нужно делать по 10-15 минут 3-4 раза в день. Мочить вату или марлю можно просто теплой водой;

: хорошо помогает на ранних стадиях. Нужно делать по 10-15 минут 3-4 раза в день. Мочить вату или марлю можно просто теплой водой; салициловая кислота – протирать воспаленное место. Можно использовать косметику, в состав которой входит салициловая кислота – так называемые "локальные корректоры" (продаются в аптеках);

– протирать воспаленное место. Можно использовать косметику, в состав которой входит салициловая кислота – так называемые "локальные корректоры" (продаются в аптеках); крем с бензоилпероксидом : такое косметическое средство убьет бактерии и предотвратит появление новых высыпаний. Заодно уменьшит воспаление. Маленькая предосторожность: он отбеливает одежду;

: такое косметическое средство убьет бактерии и предотвратит появление новых высыпаний. Заодно уменьшит воспаление. Маленькая предосторожность: он отбеливает одежду; сделать на ночь маску из зубной пасты (на всю ночь) или меда (на полчаса) – она подсушит воспаленный участок;

(на всю ночь) или (на полчаса) – она подсушит воспаленный участок; протереть акне кусочком льда или лимонным соком – это очистит кожу и ускорит заживление. Лимонный сок утром обязательно смыть;

или – это очистит кожу и ускорит заживление. Лимонный сок утром обязательно смыть; приложить к прыщу кусочек чеснока – но не более чем на 5 минут, иначе ожог кожи гарантирован. И не забудьте потом умыться теплой водой;

– но не более чем на 5 минут, иначе ожог кожи гарантирован. И не забудьте потом умыться теплой водой; эфирное масло лаванды: наносить нужно непосредственно на воспаленный участки.

Эти методы подходят для избавления прыщей и на лбу, и на подбородке, и черных точек, и пр.

Если же прыщи беспокоят часто, то лучше сходить к дерматологу.

Ранее врач прокомментировала стереотип о связи секса и прыщей. По словам медика, понятие о том, что недостаток секса вызывает высыпание прыщей на коже, глубоко укоренилось в сознании людей.