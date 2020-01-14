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Вредная еда: диетолог рассказала, чем заменить пиццу, чипсы и конфеты

14 января 2020, 02:48

Все, что обжарено во фритюре, - это 100% яд, который приближает каждого из нас к онкологическим заболеваниям.

бургер
Самое вредное в бургерах - это жирный соус и начинка / Фото pixabay.com

Врач и диетолог Виктория Кляуз, которая ранее рассказала, можно ли есть после шести вечера, посоветовала, чем заменить вкусную, но вредную еду – чипсы, пиццу, конфеты, кетчуп, бургеры.

Пицца: чем заменить

Если пицца приготовлена без маргарина и из свежих продуктов, то она не так уж  и вредна. По словам Кляуз, многое зависит от начинки. Выбирать начинку нужно без майонеза, обжаренного бекона и колбасок.

Снэки, чипсы, картошка фри, начос, дипы: чем заменить

Все, что обжарено во фритюре, - это 100% яд, который приближает каждого из нас к онкологическим заболеваниям.

"Снэки обычно добавляют к пиву, берут в кино или в поездку, то есть едят тогда - когда и голода нет! Идеально - вычеркнуть их из своей вселенной",  - написала диетолог в своем telegram-канале.

Заменить снэки можно на орешки и домашний попкорн. При этом важно, чтобы в составе не было масла.

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Бургеры: чем заменить

Самое вредное в бургерах - это жирный соус и начинка. Кляуз советует выбирать начинку не фритюр, а также готовить бургер без соуса. Хорошо, если в бургере будет лист салата и колечко помидора.

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Шоколадные конфеты: чем заменить

В конфетах, как правило, больше "гадости", чем в обычной плитке шоколада, так как в них есть наполнители и красители. При выборе конфет нужно ориентироваться на состав.

"Выбирая из двух зол, обычный шоколад окажется меньшим злом, 30 грамм в день можно его себе позволить", - отметила врач.

Кетчупы: чем заменить

В кетчупах почти нет томата, зато много крахмала и сахара, а также натрия в разных вариантах.

"Заменяем на домашнюю томатную пасту, домашний сок или помидоры. Лично мое открытие - замороженные с осени помидорки-черри, кладу их в рис, пасту, овощи. Такие блюда не требуют дополнительный соус", - посоветовала  диетолог.

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Напомним, ранее диетолог Ольга Усенко сообщила, как не сорваться во время диеты. По ее словам,  поможет читмил - это система, при которой в один прием пищи можно съесть что-то желаемое.  

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