До рези в глазах: магнитная буря сегодня ударила незаметно – что делать

Магнитная буря 7 февраля 2020 долбанула внезапно – как спастись / 1zoom.ru

Магнитная буря 7 февраля 2020 оказалась неожиданностью для большинства украинцев: по прогнозам сильная магнитная буря в феврале 2020 ожидалась лишь 10-11 февраля. Однако метеоудар достиг Земли раньше.

В эти дни большинство людей жалуются на проблемы с головой (у кого-то она болит, у других – внезапные головокружения, кто-то просто туго соображает) и со сном (у одних – бессонница, у других наоборот – сонливость). Так или иначе, конец рабочей недели выдался явно непростым.

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Из хороших новостей – магнитная буря, по данным NASA, постепенно сойдет на нет 9 февраля 2020. А следующая сильная магнитная буря ожидает нас лишь 25-27 марта. Что правда, удар будет очень мощным – до 4 баллов на пике.

Пока же стоит отказаться от алкоголя, уменьшить дозу кофеина и жирной пищи, почаще проветривать помещения для притока свежего воздуха и не напрягаться сверх меры. Поберегите себя!

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.