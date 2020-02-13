Доводит до самоубийства: названа самая сильная в мире боль – как лечить

Названа самая сильная в мире головная боль – как обезболить / clutch.ua

Ученые определили, что самая сильная боль, что может испытывать человек – это кластерная головная боль.

Именно ее называют "самоубийственной головной болью", причем в буквальном смысле: в мировой практике официально зарегистрированы несколько случаев самоубийства из-за приступов этой боли.

Кластерной боль называют, так как возникает она сериями (как бы "кластерами") – чаще всего в районе глаз: вокруг них или словно за ним. Длится приступ от 15 минут до трех часов. Может возникать раз в несколько недель или несколько месяцев с последующей ремиссией.

Читайте такжеСамая сильная магнитная буря 2020 года несется к Земле – что делатьОт кластерной боли в голове страдает около 0,1% населения Земли. Среди пациентов мужчин больше, нежели женщин.

Причины возникновения установить до сих пор не удалось. Лечения не существует. А первая помощь при кластерной боли – инъекции суматриптана и ингаляции 100% кислорода. Для профилактики кластерной боли также принимают курс лекарственных средств – народные тут не помогут.

К слову, обычные боли возле глаз указывают чаще всего на глазные заболевания (в том числе глаукому), вегетативную дисфункцию или мигрень. Если вовремя не пролечиться у специалиста, это грозит обернуться серьезными проблемами со зрением.

Головная боль – лечение

Чаще всего лечится головная боль медпрепаратами или мануально, массажем или даже иглорефлексотерапией.

Из народных средств – примочки с различными аромамаслами (чаще всего – мята, лаванда, лимон, которые можно и смешать в равных пропорциях; еще – базилик, гвоздика, герань, шалфей или эвкалипт) или отваром трав.

Еще один рекомендованный врачами способ – лечебная физкультура. Какими физическими упражнениями лечат головную боль – смотрите на видео:

Головная боль – профилактика