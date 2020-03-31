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Все симптомы кровожадной уханьской заразы и когда бежать к врачу

31 марта 2020, 18:05

По данным ВОЗ, наиболее распространенными симптомами Covid-19 являются повышение температуры, усталость и сухой кашель.

Молекула коронавируса
Названы все симптомы коронавируса / Pixabay

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во всем мире превысило 800 000, более 38 000 человек умерли. Это мировая статистика по состоянию на 31 марта, которая у одних вызывает панику, других превратила в невротиков, которые неустанно читают новости и рисуют в мыслях самые ужасные сценарии своей жизни, а третьи при каждом чихании бегут к врачу.

А есть те, кто боится, и при наличии явных симптомов коронавируса сидит дома до последнего и попадает в больницу в тяжелом состоянии.

Где "золотая середина" между паникой и реальной заботой о своем здоровье? Когда нужно звонить  врачу?

Все симптомы коронавируса

По данным ВОЗ, наиболее распространенными симптомами Covid-19 являются повышение температуры, усталость и сухой кашель. Некоторые пациенты могут также иметь насморк, боль в горле, заложенность носа и диарею. Некоторые люди сообщают о потере чувства вкуса и/или запаха.

Важно: около 80% людей, которые заболели Covid-19, чувствуют легкое заболевание - примерно такое же, как обычная простуда, - и выздоравливают без какого-либо специального лечения.

По словам ВОЗ, каждый шестой человек серьезно заболевает. Пожилые люди и люди с основными медицинскими проблемами, такими как высокое кровяное давление, проблемы с сердцем или диабет, или хроническими респираторными заболеваниями, подвергаются большему риску серьезных осложнений от Covid-19.

В Великобритании Национальная служба здравоохранения (NHS) определила конкретные симптомы, на которые следует обратить внимание:

  • высокая температура
  • новый непрерывный кашель — это означает, что вы начали кашлять неоднократно

Поскольку это вирусная пневмония, антибиотики бесполезны. Противовирусные препараты, которые мы имеем против гриппа, не будут работать, и в настоящее время нет вакцины. Восстановление зависит от силы иммунной системы.

Когда обращаться к врачу?

По словам британских медиков, если вы выявили у себя симптомы, то должны оставаться дома не менее 7 дней. Если вы живете с другими людьми, они должны оставаться дома не менее 14 дней, чтобы избежать распространения инфекции за пределы дома. Это относится ко всем, независимо от того, путешествовали ли они за границу.

Если вам станет хуже или ваши симптомы будут длиться дольше семи дней, вам следует обратиться к врачу, пишет CNN.

Читайте такжеНосить или не носить – в ВОЗ поставили жирную точку в вопросе ношения масокНапомним, ранее сообщалось, ученые пришли к выводу, что от коронавируса умирает меньше людей, чем рассчитывалось ранее, но все же больше, чем умирают от гриппа.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet Infecious Diseases, показало, что около 0,66% инфицированных вирусом умрут.

Отметим, более ранние исследование Lancet показывали, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,38%.

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