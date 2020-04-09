Назван самый простой, быстрый и приятный способ сжечь калории

Горячая ванна сжигает калории / Фото pixabay.com

Худеть можно не только при условии изнурительных тренировок. Оказалось, что сжигать калории можно также и очень приятными способами. Как это сделать, рассказали ученые из британского Университета Лафборо.

По версии исследователей, чтобы ускорить процесс жиросжигания и стать стройнее, нужно всего лишь принять ванную. Отмечается, что такой заплыв в горячей ванне сжигает столько же калорий, сколько и 30-минутная прогулка на свежем воздухе. Весь секрет в повышенных температурах.

Что происходит с организмом во время принятия горячей ванны:

улучшается процесс кровообращения;

ускоряется циркуляция крови;

кровь разгоняется по сосудам;

клетки получают больше кислорода;

улучшается кровоснабжение конечностей.

Таким образом ванную стоит принимать всем тем, у кого сидячая работа. Кроме того, отмечают ученые, полезно купаться перед сном – таким образом сон будет более качественным.

Напомним, ранее эксперты провели эксперимент и обнаружили неожиданный способ, как похудеть без диет и тренировок. Оказалось, что для этого всего лишь нужно держать ложку или вилку не той рукой, которой привыкли.