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Стало известно, почему людей тянет есть сладкое

У всех сладкоежек, кажется появилась новая шикарная причина предаваться любимому занятию.

22 июля 2020, 02:16

Сладко
Ученые выяснили, почему людей тянет есть сладкое / 360tv

Коллектив ученых определил конкретные клетки головного мозга, которые контролируют количество потребленного человеком сахара и его стремление ко вкусной еде.

Об этом сообщается в статье, которая была опубликована в специализированном издании Medical Express.

Новый исследовательский проект возглавили Мэттью Поттхофф, из Медицинского колледжа имени Джона Роя и Люсилль Карвер (Университет штата Айова, США) и Мэтью Гиллум, доктор наук из Копенгагенского университета (Дания). По их словам, ученые сфокусировались на действиях гормона ‒ фактора роста фибробластов 21 (FGF21). Данный гормон, как уже известно ученым, играет роль в балансе энергии, контроле веса и чувствительности к инсулину.

"Это первое исследование, которое действительно определило, где этот гормон действует в головном мозге, и это дало очень замечательные представления о том, как он регулирует потребление сахара", ‒ отметил Поттхофф.

Ученые вместе с коллегами обнаружили, что FGF21 вырабатывается в печени в ответ на повышенный уровень сахара в организме. А затем ‒ действует на мозг, чтобы уменьшить потребление сахара и тягу к кондитерской продукции.

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Используя различные методы, исследователи сумели точно определить, какие клетки реагируют на рецептор FGF21. В частности ‒ FGF21 направлен на глутаматергические нейроны в мозге, которые могут снизить потребление сахара и тягу к сладкому.

Напомним, ранее известный врач-диетолог Перрос-Гирек Паскаль Гурдон рассказала, сколько сладкого людям можно есть в сутки (и избегать при этом лишнего веса).

здоровье сладкое мозг гормон
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