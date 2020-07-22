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Ученые выяснили, почему тело быстро стареет

Исследователи продолжают изучать причины быстрого износа человеческого тела.

22 июля 2020, 05:30
Старение
Старение / T-online

Ученые из Великобритании и Германии проанализировали генетические данные более одного миллиона людей и выяснили главную причину быстрого старения организма.

Об этом сообщает специализированный портал Eurekalert.

Как сообщают исследователи из Университета Эдинбурга и Института биологии старения Макса Планка, ключевой фактор старения и продолжительности жизни - уровень железа в крови. Ученые собирали генетические данные более 1 млнлюдей и провели анализ состояния их здоровья в разные периоды жизни.

Исследователи желали определить ключевые факторы биологического старения — процесса, по причине которого организм человека начинает ослабевать и у него развиваются серьезные заболевания - вплоть до кардиоболезней, деменции и рака.

Ученым удалось обнаружить связь между определенными генами, которые отвечают за метаболизм железа в крови, и более высокой продолжительностью жизни людей без серьезных болезней.

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Напомним, ранее группа ученых из Университета Наварры (Испания) составила список продуктов, которые всерьез ускоряют старение человеческих организмов.

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