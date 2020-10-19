Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься

Повторные заболевания COVID-19 — исключение, а не правило, подчеркнул Андрей Волянский.
В Украине спустя 7-месячный карантин начинается настоящая первая волна коронавируса, заявил врач Андрей Волянский.
Как написал он в своем Facebook, переболеть вирусом в октябре-ноябре значительно лучше, чем зимой или в марте.
"Наслоения гриппа на коронавирусную инфекцию может осложнить течение", — пояснил врач.
При этом он напомнил о серьезных рисках инфицирования гриппом и коронавирусом одновременно и призвал вакцинироваться от гриппа, особенно людям из группы риска.
Врач также дал простые рекомендации, как защититься в период эпидемии:
- проветривать помещение;
- больше проводить времени на воздухе;
- обследовать основное заболевание и переводить в ремиссию;
- давать нагрузку легким и сердцу;
- пробежка, ходьба, зарядка, аэробика, скакалка, беговая дорожка, велотренажер;
- закаливание и контрастный душ;
- общаться с близкими в масках;
- рекомендовано сдавать тесты на наличие антител раз в месяц.
"Повторные заболевания COVID-19, о которых так много пишут в Сети — исключение, а не правило. Антитела должны сохраняться не менее года, хотя антитела — только маркер ответа, специфический иммунный ответ на повторный контакт обеспечивается комплексом клеточных и гуморальных факторов", — подчеркнул медик.
Отдельная проблема, по словам Волянского, амбулаторное лечение. "90% инфицированных не нуждаются в госпитализации. Но у семейных врачей нет реальной возможности обслуживать многочисленных пациентов с положительным результатом ПЦР, но минимальной симптоматикой. А их надо осмотреть, послушать, дать рекомендации, контролировать состояние", — добавил врач.
По его словам, сейчас задача простая — "без паники и локдаунов, спокойно и уверенно пройти первую волну, реально защищая группы риска и минимизируя потери".
Коронавирус в Украине
- В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 4 тыс. 766 человек, среди которых 217 детей и 207 медицинских работников.
- Были госпитализированы 644 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 66 летальных случаев.
- Количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 112.
- За все время заболели 303 тыс. 638 человек.
- За этот период выздоровели 126 тыс. 489 пациентов, умерли - 5 тыс. 673.