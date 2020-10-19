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Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься

19 октября 2020, 13:35

Повторные заболевания COVID-19 — исключение, а не правило, подчеркнул Андрей Волянский.

коронавирус
Коронавирус в Украине набирает обороты / Reuters

В Украине спустя 7-месячный карантин начинается настоящая первая волна коронавируса, заявил врач Андрей Волянский.

Как написал он в своем Facebook, переболеть вирусом в октябре-ноябре значительно лучше, чем зимой или в марте.

"Наслоения гриппа на коронавирусную инфекцию может осложнить течение", — пояснил врач.

При этом он напомнил о серьезных рисках инфицирования гриппом и коронавирусом одновременно и призвал вакцинироваться от гриппа, особенно людям из группы риска.

Врач также дал простые рекомендации, как защититься в период эпидемии:

  • проветривать помещение;
  • больше проводить времени на воздухе;
  • обследовать основное заболевание и переводить в ремиссию;
  • давать нагрузку легким и сердцу;
  • пробежка, ходьба, зарядка, аэробика, скакалка, беговая дорожка, велотренажер;
  • закаливание и контрастный душ;
  • общаться с близкими в масках;
  • рекомендовано сдавать тесты на наличие антител раз в месяц.

"Повторные заболевания COVID-19, о которых так много пишут в Сети — исключение, а не правило. Антитела должны сохраняться не менее года, хотя антитела — только маркер ответа, специфический иммунный ответ на повторный контакт обеспечивается комплексом клеточных и гуморальных факторов", — подчеркнул медик.

Отдельная проблема, по словам Волянского, амбулаторное лечение. "90% инфицированных не нуждаются в госпитализации. Но у семейных врачей нет реальной возможности обслуживать многочисленных пациентов с положительным результатом ПЦР, но минимальной симптоматикой. А их надо осмотреть, послушать, дать рекомендации, контролировать состояние", — добавил врач.

По его словам, сейчас задача простая — "без паники и локдаунов, спокойно и уверенно пройти первую волну, реально защищая группы риска и минимизируя потери".

Коронавирус в Украине

  • В Украине за минувшие сутки COVID-19 выявлен у 4 тыс. 766 человек, среди которых 217 детей и 207 медицинских работников.
  • Были госпитализированы 644 человека. За последние сутки в Украине зафиксировано 66 летальных случаев.
  • Количество выздоровевших выросло на 1 тыс. 112.
  • За все время заболели 303 тыс. 638 человек.
  • За этот период выздоровели 126 тыс. 489 пациентов, умерли - 5 тыс. 673.
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