Первая волна COVID-19 только начинается: врач дал советы, как уберечься

Коронавирус в Украине набирает обороты / Reuters

В Украине спустя 7-месячный карантин начинается настоящая первая волна коронавируса, заявил врач Андрей Волянский.

Как написал он в своем Facebook, переболеть вирусом в октябре-ноябре значительно лучше, чем зимой или в марте.

"Наслоения гриппа на коронавирусную инфекцию может осложнить течение", — пояснил врач.

При этом он напомнил о серьезных рисках инфицирования гриппом и коронавирусом одновременно и призвал вакцинироваться от гриппа, особенно людям из группы риска.

Врач также дал простые рекомендации, как защититься в период эпидемии:

проветривать помещение;

больше проводить времени на воздухе;

обследовать основное заболевание и переводить в ремиссию;

давать нагрузку легким и сердцу;

пробежка, ходьба, зарядка, аэробика, скакалка, беговая дорожка, велотренажер;

закаливание и контрастный душ;

общаться с близкими в масках;

рекомендовано сдавать тесты на наличие антител раз в месяц.

"Повторные заболевания COVID-19, о которых так много пишут в Сети — исключение, а не правило. Антитела должны сохраняться не менее года, хотя антитела — только маркер ответа, специфический иммунный ответ на повторный контакт обеспечивается комплексом клеточных и гуморальных факторов", — подчеркнул медик.

Отдельная проблема, по словам Волянского, амбулаторное лечение. "90% инфицированных не нуждаются в госпитализации. Но у семейных врачей нет реальной возможности обслуживать многочисленных пациентов с положительным результатом ПЦР, но минимальной симптоматикой. А их надо осмотреть, послушать, дать рекомендации, контролировать состояние", — добавил врач.

По его словам, сейчас задача простая — "без паники и локдаунов, спокойно и уверенно пройти первую волну, реально защищая группы риска и минимизируя потери".

Коронавирус в Украине