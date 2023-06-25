Какой сегодня праздник 25 июня: кого нужно поздравить в этот день

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 25 июня годами ранее, какой праздник 25 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.
Этот день в истории – какие памятные события произошли 25 июня
25 июня 1941 году в Америка была создана Комиссия по найму на работу без дискриминации с целью расследовать случаи отказа в работе по признаку кожи, расы или национальности.
Этот день в 1957 году стал днем изобретения игрушки под названием "Летающая тарелка". Также 25 июня 1967 года всемирно известная группа Beatles впервые исполнила песню "All you need is love".
В Украине 25 июня 1992 года произошло соединение автокефальной церкви и православной церкви Киевского патриархата.
Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день
25 июня в Украине отмечается День таможенной службы Украины. Закон о праздновании приняли в 1991 году. Также в этот день отмечается День моряка и Солнцеповорот, поскольку день начинает становиться короче.
25 июня – церковный праздник
В Церкви по православному календарю в этот день чтится память преподобного Петра Афонского, который провел в молитве и одиночестве 53 года и умер на горе Афон.
У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 25 июня
Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.
Именины сегодня, 25 июня, отметят:
Мужские имена: Петр, Степан,
Женские имена: Анна, Мария
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