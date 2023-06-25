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Какой сегодня праздник 25 июня: кого нужно поздравить в этот день

Елизавета Бельмас
25 июня 2023, 04:00
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Главред расскажет, какой сегодня церковный праздник и что дата 25 июня значит для Украины.
Какой сегодня праздник 25 июня
Какой сегодня праздник 25 июня / коллаж: Главред, фото: pexels

Каждый день в мире особенный. Мы расскажем вам, что происходило 25 июня годами ранее, какой праздник 25 июня отмечают в Украине и у кого именины сегодня.

Этот день в истории – какие памятные события произошли 25 июня

25 июня 1941 году в Америка была создана Комиссия по найму на работу без дискриминации с целью расследовать случаи отказа в работе по признаку кожи, расы или национальности.

Этот день в 1957 году стал днем изобретения игрушки под названием "Летающая тарелка". Также 25 июня 1967 года всемирно известная группа Beatles впервые исполнила песню "All you need is love".

видео дня

В Украине 25 июня 1992 года произошло соединение автокефальной церкви и православной церкви Киевского патриархата.

Какой сегодня праздник – что отмечают в мире и Украине в этот день

25 июня в Украине отмечается День таможенной службы Украины. Закон о праздновании приняли в 1991 году. Также в этот день отмечается День моряка и Солнцеповорот, поскольку день начинает становиться короче.

25 июня – церковный праздник

В Церкви по православному календарю в этот день чтится память преподобного Петра Афонского, который провел в молитве и одиночестве 53 года и умер на горе Афон.

У кого сегодня день ангела – кого поздравлять 25 июня

Каждый день в году кто-то отмечает именины. День ангела обязательно посвящен святым, в честь которых многие называют свои детей.

Именины сегодня, 25 июня, отметят:

Мужские имена: Петр, Степан,

Женские имена: Анна, Мария

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