Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

В четверг, 2 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Киприана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 2 октября

Киприан родился в Антиохии примерно в III веке. С детства его посвятили языческим богам, и он получил широкое образование в области магии, астрологии и оккультных практик. Киприан объехал много городов, изучая тайны языческих культов, общался с жрецами и волхвами. В конце концов, он стал известным колдуном и обладателем большой силы, которую использовал для того, чтобы влиять на людей.

Однажды к нему обратился юноша Агиллаид, влюбленный в благочестивую девушку по имени Юстина. Он просил Киприана волшебством склонить ее ко греху. Киприан, применяя разные заклятия, наслаивал на девушку темные силы, но Юстина отражалась от всего лишь молитвой, постом и крестным знамением. Все попытки Киприана потерпели поражение.

Это стало переломным моментом: он понял, что христианская вера и сила Креста выше любого колдовства. Осознав бесполезность демонических практик, Киприан отрекся от нечистых сил и принял Крещение.

Впоследствии он стал пресвитером, а затем и епископом Антиохии. Юстина также посвятила свою жизнь Богу и приняла монашество. Оба они ревностно обращали язычников ко Христу, прославились как проповедники и духовные наставники.

Во время гонений на христиан при императоре Декии Киприане и Юстине схватили. Их подвергали жестоким пыткам: бросали в огонь, в кипящую смолу, избивали и издевались. Но Господь чудесно хранил их от смерти, и многие, видя это, обращались к вере. В конце концов правители приказали их обезглавить.

Что нельзя делать 2 октября

Не следует начинать новых дел - все задуманное в этот день пойдет с трудом или завершится неудачно.

Нельзя занимать вещи или деньги - это может "вынести" из дома достаток.

Запрещается долго смотреть на улетающих аистов - это может навлечь тоску и одиночество.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

аисты уже улетели - ждите раннюю и холодную зиму;

ночь ясная и звездная - будет сухая погода;

утром туман стелется - к оттепели и теплой погоде;

сильный ветер указывает на затяжные осенние дожди.

В народе 2 октября носило название Клюквенный день. Ибо в это время наблюдали массовый отлет журавлей в теплые края. Кое-где говорили еще: "Журавли улетают - осень улетает".

Именины 2 октября

Какие завтра именины: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина.

Талисманом человека, рожденного 2 октября, является кошачий глаз. С давних времен существовало убеждение, что этот камень имеет особую силу оберегать человека от несчастий и даже от самой смерти. Кроме того, кошачий глаз считается мощным средством для очистки и восстановления ауры.

