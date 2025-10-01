Почему 2 октября нельзя начинать новых дел: какой церковный праздник

Вы узнаете:
В четверг, 2 октября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Киприана. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 2 октября
Киприан родился в Антиохии примерно в III веке. С детства его посвятили языческим богам, и он получил широкое образование в области магии, астрологии и оккультных практик. Киприан объехал много городов, изучая тайны языческих культов, общался с жрецами и волхвами. В конце концов, он стал известным колдуном и обладателем большой силы, которую использовал для того, чтобы влиять на людей.
Однажды к нему обратился юноша Агиллаид, влюбленный в благочестивую девушку по имени Юстина. Он просил Киприана волшебством склонить ее ко греху. Киприан, применяя разные заклятия, наслаивал на девушку темные силы, но Юстина отражалась от всего лишь молитвой, постом и крестным знамением. Все попытки Киприана потерпели поражение.
Это стало переломным моментом: он понял, что христианская вера и сила Креста выше любого колдовства. Осознав бесполезность демонических практик, Киприан отрекся от нечистых сил и принял Крещение.
Впоследствии он стал пресвитером, а затем и епископом Антиохии. Юстина также посвятила свою жизнь Богу и приняла монашество. Оба они ревностно обращали язычников ко Христу, прославились как проповедники и духовные наставники.
Во время гонений на христиан при императоре Декии Киприане и Юстине схватили. Их подвергали жестоким пыткам: бросали в огонь, в кипящую смолу, избивали и издевались. Но Господь чудесно хранил их от смерти, и многие, видя это, обращались к вере. В конце концов правители приказали их обезглавить.
Что нельзя делать 2 октября
- Не следует начинать новых дел - все задуманное в этот день пойдет с трудом или завершится неудачно.
- Нельзя занимать вещи или деньги - это может "вынести" из дома достаток.
- Запрещается долго смотреть на улетающих аистов - это может навлечь тоску и одиночество.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- аисты уже улетели - ждите раннюю и холодную зиму;
- ночь ясная и звездная - будет сухая погода;
- утром туман стелется - к оттепели и теплой погоде;
- сильный ветер указывает на затяжные осенние дожди.
В народе 2 октября носило название Клюквенный день. Ибо в это время наблюдали массовый отлет журавлей в теплые края. Кое-где говорили еще: "Журавли улетают - осень улетает".
Именины 2 октября
Какие завтра именины: Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор, Яков, Анна, Александра, Устина.
Талисманом человека, рожденного 2 октября, является кошачий глаз. С давних времен существовало убеждение, что этот камень имеет особую силу оберегать человека от несчастий и даже от самой смерти. Кроме того, кошачий глаз считается мощным средством для очистки и восстановления ауры.
