"Щедрик щедрик щедривочка" - текст известной на весь мир украинской щедривки

Главред напомнит текст самой известной украинской щедривки – "Щедрик" Николая Леонтовича.

Одним из самых известных произведений, которые исполняют, когда щедруют , стал "Щедрик". Щедривку для украинского хора написал композитор Николай Леонтович в начале прошлого столетия.

В 1922 году после гастролей хора по странам Европы, "Щедрик" стал известен не только для украинцев. Известность "Щедрика" подтверждает использование этого произведения в таких известных кино и сериалах как:

Маппет Шоу

Симпсоны

Гриффины

Один дома

Крепкий орешек

Гарри Поттер

"Щедрик щедрик щедривочка" – текст щедривки

Оригинал

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка,

Ста́ла собі́ ще́бетати,

Го́сподаря ви́кликати:

"Ви́йди, вийди́, го́сподарю,

По́дивися на кошару́ —

Там овечки́ покотили́сь,

А ягнички́ народили́сь.

В те́бе това́р весь хороши́й,

Бу́деш мати́ мі́рку гроше́й,

Хоч не гроші́, то полова́,

В те́бе жінка́ чорноброва́."

Ще́дрик, щедри́к, ще́дрівочка,

При́летіла ла́стівочка.

Версія англійською мовою

Hark how the bells,

sweet silver bells,

all seem to say,

throw cares away

Christmas is here,

bringing good cheer,

to young and old,

meek and the bold,

Ding dong ding dong

that is their song

with joyful ring

all caroling

One seems to hear

words of good cheer

from everywhere

filling the air

Oh how they pound,

raising the sound,

o'er hill and dale,

telling their tale,

Gaily they ring

while people sing

songs of good cheer,

Christmas is here,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas,

On on they send,

on without end,

their joyful tone

to every home

Ding dong ding… dong!

Переклад з англійської

Дзвоників дзвін

Всім розповів:

Радісний час,

Свято у нас!

Тут вже Різдво,

Сміх принесло

Для молодих

І для старих.

Дзинь-дзинь-дзилинь

Чується дзвін.

Коляднички

Мов дзвіночки.

З усіх усюд

Кутю несуть,

Віншують нас

В Різдвяний час.

Для всіх родин

Лунає дзвін,

Казку Різдва

Розповіда.

Дзвони і спів,

Йдуть звідусіль.

Різдво прийшло,

Мир принесло.

Хай до всіх прийде Різдво веселе!

Хай до всіх прийде Різдво веселе!

Свято іде.

Хай принесе

Різдвяний дзвін

У кожен дім!

Дзинь-дзинь-дзилинь