Астролог назвал самую "дурную" черту людей, родившихся под знаком Рак

Раки в любой ситуации пытаются пятиться назад, привел астролог их гороскоп / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс сообщил, что самая плохая черта людей, которые родились под знаком Зодиака Рак, - попытка в любой ситуации пятиться назад.

Раки самые робкие и нерешительные знаки, они слишком нежные и мягкие, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, гороскоп для Рака свидетельствует о том, что представители этого знака чаще всего не имеют внутреннего стержня и иногда очень инфантильны.

"Раки стремятся к полному обладанию, поскольку на них очень сильно влияние Луны. У них прослеживается замедленность мышления, как и у Тельцов, а также небрежность… Раки помешаны на осторожности и безопасности, что порой переходит все границы…", - отметил собеседник.

Росс добавил, что положительной чертой всех Раков является семейность и клановость.

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Астролог добавил, что рожденные под этим знаком люди нуждаются в нежности и склонны все потрясения переживать в себе.

"Часто Раки добросердечны. Лучшие матери, нянечки и сиделки - это женщины, рожденные под знаком Рака. У них очень силен родительский инстинкт. Раки умеют терпеть", - сказал эксперт.

Напомним, Влад Росс рассказал гороскоп на сентябрь 2019 для всех знаков Зодиака. Астролог сообщил, что благоприятный период, в частности, "светит" Ракам - представители этого знака будут везунчиками в плане приключений, поездок и документации.