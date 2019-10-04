Как жить по лунному календарю 4 октября: стрижки, деньги и здоровье

Лунный календарь дел на 4 октября 2019 – для стрижки, привлечения денег, фитнеса и здоровья / 1zoom.ru

Лунный календарь на сегодня, 4 октября 2019, обещает чудный денек всем, у кого работа связана с умственной деятельностью.

Луна находится под влиянием Стрельца. Это 7-е лунные сутки.

Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: 4 октября. Сделанная сегодня стрижка недолго удержит форму, а окрашенные волосы – цвет. К тому же волосы после стрижки станут непослушными. Так что поход к волосяных дел мастеру лучше отложить.

Прическу стоит сделать максимально строгой и невысокой: тогда день пройдет без особых проблем.

Читайте также4 октября 2019 – праздник улыбки и кому светит богатство в этот деньДенежный лунный календарь на октябрь 2019: 4 октября. Не стоит возвращать долги: вместе с деньгами рискуете отдать финансовую удачу.

Лунный календарь лечения зубов в октябре 2019: 4 октября. Время для лечения зубов всё еще неблагоприятное: высок риск осложнений, сами процедуры воспримутся болезненнее.

Лунный календарь здоровья на октябрь 2019: благоприятные дни для физической нагрузки. 4 октября 2019 – день для физических нагрузок благоприятный. Качаем руки, но осторожничаем с ногами, особенно в области бедер.

Не стоит сдавать кровь.

Лунный календарь консервирования на октябрь 2019: 4 октября. Отличное время квасить капусту.

Лунный календарь на октябрь 2019 / Главред

Лунный календарь дает лишь рекомендации, и следовать ли им – личное дело каждого человека. Однако многочисленные отзывы на форумах рекомендуют все же прислушаться к советам специалистов по Луне и ее влиянии на жизнь человека.