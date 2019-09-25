Лунный календарь фитнеса на октябрь 2019: дни, когда организм худеет сам

Когда лучше начинать заниматься спортом по лунному календарю на октябрь 2019, выяснил Главред.
Когда лучше начинать заниматься спортом по лунному календарю, подскажет лунный календарь здоровья 2019.
Дело в том, что в определенные фазы Луны (всего их четыре за месяц) метаболизм ускоряется, а в иные – наоборот. Лучше всего сжигается жир во время новолуния, хуже всего обстоят дела при полной Луне. На убывающей Луне жир в человеческом организме расщепляется скорее и легче, а на растущей Луне, наоборот, пополняет запасы.
На первой и третьей неделе лунного месяца стоит поднапрячься с нагрузками: и у тела сил хватает, и мышцы с нагрузками справляются лучше всего. А вот во время второй и четвертой фазы стоит поумерить пыл: отлично зайдет йога, к примеру.
Читайте такжеСколько, когда и что есть и пить: фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диетыТакже, как говорит лунный календарь, благоприятные дни для физической нагрузки определяются знаком, в котором находится Луна (прохождение одного знака Зодиака занимает у Луны примерно 2,5 суток). Каждый знак отвечает за определенные части тела. Например, Рак отвечает за руки и живот, так что пока Луна в Раке – нельзя качать пресс и руки, зато можно нагружать позвоночник, спину и ноги.
Гороскоп – какой вид фитнеса какому знаку Зодиака подходит больше всего
Какой вид физических нагрузок какому знаку Зодиака подходит больше всего:
- Овен – интенсивная борьба (бокс, к примеру);
- Телец – волейбол и силовые тренажеры;
- Близнецы – йога;
- Рак – плавание;
- Лев – силовые тренировки на ноги (к примеру, теннис);
- Дева – бег;
- Весы – велоспорт;
- Скорпион – борьба с растяжками (дзюдо, как вариант);
- Стрелец – велотренажер;
- Козерог – пилатес;
- Водолей – баскетбол;
- Рыбы – бадминтон.
Читайте такжеУченые рассказали, как можно похудеть за выходные без тренировок
Лунный календарь: благоприятные дни для физической нагрузки на октябрь 2019
В принципе, начинать можно уже на этих выходных – 30 сентября. А что касается непосредственно октября 2019, то тут самые благоприятные дни по лунному календарю, когда организм наиболее расположен к нагрузкам:
- 6 октября – отлично заходят групповые тренировки, в том числе в бассейне. С вечера Луна в Водолее: для кардио и интервальных тренировок – самое время, можно заниматься спиной и позвоночником, но нужно поберечь голени (прыгать лучше поменьше);
- 18 октября – стоит заняться аэробными нагрузками (бег, танцы, бокс и т.п.). С вечера Луна в Раке: тренируем спину, ноги и позвоночник, но даем передых прессу и рукам (отличный вариант – степ аэробика и кардиопрыжки);
- 21-22 октября – лунные сутки начинаются 21-го числа в 22:21, так что интенсивными нагрузками стоит заниматься либо совам-полуночникам, либо уже с утра 22 числа. Луна во Льве: оптимально заниматься силовыми нагрузками на ноги (особенно – икры), а вот кардио стоит отложить.
Просто благоприятные дни для тренировок в октябре 2019:
- 2-5 октября – Луна находится в Стрельце: качаем руки, но бережем ноги;
- 7 октября – Луна в Водолее: укрепляем мышцы спины и позвоночника, занимаемся интервальными тренировками, но бережем голени (прыжки стоит исключить);
- 10-11 октября – Луна в Рыбах, потом в Овне: тренируем пресс, делаем себе осиную талию, но бережем ступни, а на следующий день к качанию пресса добавляем упражнения для ягодиц;
- 15 октября – Луна в Тельце: качаем пресс, но делаем всё правильно, ведь шею нельзя нагружать ни по правилам упражнений, ни по рекомендациям этих лунных суток;
- 19 октября – Луна в Раке (см. рекомендации к 18 октября);
- 27 октября – Луна в Весах: эти лунные сутки отлично подходят для того, чтобы интенсивно поплавать в бассейне, растянуться на йоге или пилатесе.
Читайте такжеАмериканка призналась, как ей удалось похудеть на 28 кг без тренировок
Лунный календарь: неблагоприятные дни для физической нагрузки на октябрь 2019
Самые неблагоприятные дни для физической нагрузки на октябрь 2019, когда от тренировок стоит передохнуть, чтобы не рисковать здоровьем – он, в принципе, всего один:
- 16 октября – Луна в Близнецах: можно аккуратно поприседать, чтобы потренировать бедра и ягодицы, но в целом любые физические нагрузки в 19 лунные сутки лучше ограничить.
Ранее Главред сообщал, в каких знаках Луны нельзя лечить зубы и когда стоит идти к стоматологу в октябре 2019.