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Лунный календарь фитнеса на октябрь 2019: дни, когда организм худеет сам

25 сентября 2019, 01:36

Когда лучше начинать заниматься спортом по лунному календарю на октябрь 2019, выяснил Главред.

Лунный календарь – благоприятные дни для физической нагрузки в октябре 2019
Лунный календарь – благоприятные дни для физической нагрузки в октябре 2019

Когда лучше начинать заниматься спортом по лунному календарю, подскажет лунный календарь здоровья 2019.

Дело в том, что в определенные фазы Луны (всего их четыре за месяц) метаболизм ускоряется, а в иные – наоборот. Лучше всего сжигается жир во время новолуния, хуже всего обстоят дела при полной Луне. На убывающей Луне жир в человеческом организме расщепляется скорее и легче, а на растущей Луне, наоборот, пополняет запасы.

На первой и третьей неделе лунного месяца стоит поднапрячься с нагрузками: и у тела сил хватает, и мышцы с нагрузками справляются лучше всего. А вот во время второй и четвертой фазы стоит поумерить пыл: отлично зайдет йога, к примеру.

Читайте такжеСколько, когда и что есть и пить: фитнес-тренер поделилась секретами идеальной диетыТакже, как говорит лунный календарь, благоприятные дни для физической нагрузки определяются знаком, в котором находится Луна (прохождение одного знака Зодиака занимает у Луны примерно 2,5 суток). Каждый знак отвечает за определенные части тела. Например, Рак отвечает за руки и живот, так что пока Луна в Раке – нельзя качать пресс и руки, зато можно нагружать позвоночник, спину и ноги.

Гороскоп – какой вид фитнеса какому знаку Зодиака подходит больше всего

Какой вид физических нагрузок какому знаку Зодиака подходит больше всего:

  • Овен – интенсивная борьба (бокс, к примеру);
  • Телец – волейбол и силовые тренажеры;
  • Близнецы – йога;
  • Рак – плавание;
  • Лев – силовые тренировки на ноги (к примеру, теннис);
  • Дева – бег;
  • Весы – велоспорт;
  • Скорпион – борьба с растяжками (дзюдо, как вариант);
  • Стрелец – велотренажер;
  • Козерог – пилатес;
  • Водолей – баскетбол;
  • Рыбы – бадминтон.

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Лунный календарь: благоприятные дни для физической нагрузки на октябрь 2019

В принципе, начинать можно уже на этих выходных – 30 сентября. А что касается непосредственно октября 2019, то тут самые благоприятные дни по лунному календарю, когда организм наиболее расположен к нагрузкам:

  • 6 октября – отлично заходят групповые тренировки, в том числе в бассейне. С вечера Луна в Водолее: для кардио и интервальных тренировок – самое время, можно заниматься спиной и позвоночником, но нужно поберечь голени (прыгать лучше поменьше);
  • 18 октября – стоит заняться аэробными нагрузками (бег, танцы, бокс и т.п.). С вечера Луна в Раке: тренируем спину, ноги и позвоночник, но даем передых прессу и рукам (отличный вариант – степ аэробика и кардиопрыжки);
  • 21-22 октября – лунные сутки начинаются 21-го числа в 22:21, так что интенсивными нагрузками стоит заниматься либо совам-полуночникам, либо уже с утра 22 числа. Луна во Льве: оптимально заниматься силовыми нагрузками на ноги (особенно – икры), а вот кардио стоит отложить.

Просто благоприятные дни для тренировок в октябре 2019:

  • 2-5 октября – Луна находится в Стрельце: качаем руки, но бережем ноги;
  • 7 октября – Луна в Водолее: укрепляем мышцы спины и позвоночника, занимаемся интервальными тренировками, но бережем голени (прыжки стоит исключить);
  • 10-11 октября – Луна в Рыбах, потом в Овне: тренируем пресс, делаем себе осиную талию, но бережем ступни, а на следующий день к качанию пресса добавляем упражнения для ягодиц;
  • 15 октября – Луна в Тельце: качаем пресс, но делаем всё правильно, ведь шею нельзя нагружать ни по правилам упражнений, ни по рекомендациям этих лунных суток;
  • 19 октября – Луна в Раке (см. рекомендации к 18 октября);
  • 27 октября – Луна в Весах: эти лунные сутки отлично подходят для того, чтобы интенсивно поплавать в бассейне, растянуться на йоге или пилатесе.

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Лунный календарь: неблагоприятные дни для физической нагрузки на октябрь 2019

Самые неблагоприятные дни для физической нагрузки на октябрь 2019, когда от тренировок стоит передохнуть, чтобы не рисковать здоровьем – он, в принципе, всего один:

  • 16 октября – Луна в Близнецах: можно аккуратно поприседать, чтобы потренировать бедра и ягодицы, но в целом любые физические нагрузки в 19 лунные сутки лучше ограничить.

Ранее Главред сообщал, в каких знаках Луны нельзя лечить зубы и когда стоит идти к стоматологу в октябре 2019.

 

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