  1. Главная
  3. Гороскоп

Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на завтра обещает волнительный день

4 октября 2019, 16:05

Львам не стоит говорить необдуманные слова, предупредил гороскоп на 5 октября 2019.

Четырем знакам Зодиака гороскоп на завтра сулит волнительный день - Гороскоп на 2019
Четырем знакам Зодиака гороскоп на завтра сулит волнительный день / Скриншот

Суббота, 5 октября, станет волнительной для четырех представителей зодиакального круга - Близнецы, Весы, Лев и Козерог, говорит гороскоп на завтра.

Весам и Близнецам вскружат голову мечты, и их стоит держать в тайне, а Львам и Козерогам звезды сулят новую любовь.

Гороскоп на 2019: кому "светит" волнительная суббота

Гороскоп Весы 2019

Голова Весов будет забита любовными мечтами. Представители этого знака в субботу могут быть рассеяны, как никогда. Необходимо стараться не выпадать из реальности, а объективно воспринимать происходящее, иначе могут возникнуть проблемы.

В этот день стоит особенно внимательно относиться к выполнению различных правил. Также необходимо пресекать даже малейшие факторы, которые могут навредить здоровью, поскольку болезнь может "влететь в копеечку". Удачный день для общения с родными и близкими.

Гороскоп 2019 Близнецы

Нельзя выставлять напоказ тайные мечты. Можно приступать к реализации того, что был запланировано накануне. Лучше избегать новых приключений в любви и помнить, что слово - не воробей. 

Между тем гороскоп на 5 октября 2019 говорит, что общение относительно рабочих моментов может быть достаточно продуктивным. День будет благоприятным для путешествий. Противопоказано раздражаться - это может привести к очень неприятным конфликтам и подпортить субботнее настроение. 

Гороскоп Козерог 2019

Одинокие Козероги могут встретить свою вторую половинку, а у семейных представителей этого знака в паре страсть может разгореться с новой силой. Козерогов могут "атаковать" соблазны, им необходимо противостоять. Нельзя рисковать репутацией.

Могут раскрыться скрытые таланты. Удачный день, чтобы поэкспериментировать и провести день как-то необычно.

Гороскоп Лев 2019

Во второй половине дня можно встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. Львов ждет прилив сил и энергии. Могут вскрыться достаточно неприятные факты.

Читайте такжеГороскоп на неделю: что советует астролог каждому знаку ЗодиакаНеобходимо сначала думать, а потом говорить - в таком случае удастся избежать "грызни", предостерег гороскоп на завтра. Не стоит делать из мухи слона.

Отличный день, чтобы уделить время творчеству или каким-либо занятиям, полезным для здоровья, например пробежке или езде на велосипеде. При этом лучше избегать незнакомых мест.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака и отметил, что в этом месяце больше всего фартить будет Львам. По его словам, счастливчиками октября также станут Близнецы.

близнецы гороскоп весы Лев Козерог
Сейчас вы просматриваете новость «Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на завтра обещает волнительный день». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:10
"400 баксов за час": копы схватили ловкую VIP-сутенершу в Одессе
16:51
Гончарук "объявил войну" бедности в Украине: подробности
16:48
"Пожалуйста, помогите": Лукашенко попросил у Зеленского поддержки Видео
16:47
"Привыкли 300% прибыли получать":в Новой почте пожаловались на кассовые аппараты
16:28
Kazka и Alexeev выступят NRJ Live Party новости компании
16:16
В РФ объяснили принцип определения цены на транзит газа через Украину Видео
16:10
"Раскол в Слуге народа": Дубинский оценил интеллектальный уровень коллег по фракции
16:05
Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на завтра обещает волнительный день
15:59
"Зелибобы, вы берега совсем не видите": "слуга народа" оскандалилась из-за военных
15:58
Дональд Трамп заявил, что продолжит давить по "делу Байдена"
15:51
"Неужели я Владимир Владимирович сказал?": Бацька оговорился, выступая с Зеленским Видео
15:41
Ален Делон после инсульта появится в кино
15:29
Украина и Беларусь подписали важные контракты на полмиллиарда долларов
15:20
Пашинский может сесть на 8 лет: ГБР объявило подозрение бывшему нардепу
15:09
"Особенные голубцы?": украинцы высмеяли цены в столовой Рады
15:09
Прослушка для НАБУ и смерть "поправок Лозового": Рада изменила УПК Видео
14:57
У Винника отреагировали на попытку сорвать концерт Видео
14:55
"Груз задавил людей": появились подробности крушения Ан-12 под Львовом Видео
14:49
"В парламенте остается только др***ть": Дубинский поскандалил с Разумковым из-за МВФ
14:43
В Беларуси помилован осужденный за шпионаж украинский журналист Шаройко
14:22
"Демарш" Украины: в ПАСЕ прошел протест против РФ – видео Видео
14:18
"Нет капитуляции": Зеленского в Житомире встретили файер-шоу Фото Видео
14:17
Знаменитый целитель-святой обещает излечить рак Заворотнюк
14:03
Крушение самолета АН-12: врач рассказал о состоянии пострадавших Видео
14:01
В Раде признали необходимость корректировки законопроекта №1210
13:57
"На Лубянке полетели пробки в потолок": в Сети оценили нового адвоката Порошенко из РФ Видео
13:56
Крушение самолета на Львовщине: стали известны имена погибших Видео
13:39
СМИ: Данилюк покинул Украину
13:34
Экстрадиция - дорогая процедура: в ГПУ отказались комментировать подозрение Порошенко
13:21
Экперт оценил последствия увеличения налоговой нагрузки на железорудные компании
13:09
ВСУ и экономика: Пристайко рассказал о "плане Б" по Донбассу
12:59
Новый обмен пленными: в Кремле назвали условие
12:59
Не заслуживает доверия: Волкер предупредил о ненадежности Луценко Видео
12:46
Наживается на чужой славе: звезду Джокера обвинили в сексизме
12:44
Крымский мост "обложило" огромными бомбами Фото
12:41
Дожди и мокрый снег: синоптик предупредила украинцев о заморозках и похолодании Видео
12:36
Не российская формула Штайнмайера: Порошенко хочет помочь Зеленскому с Донбассом
12:31
Как Трамп шантажировал Зеленского: что мы узнали из опубликованной переписки дипломатов США
12:19
Оторванные головы и скошенные деревья: известны жуткие детали крушения самолета возле Львова
12:08
В Раде назвали ключевое условие для встречи "нормандской четверки" Видео
12:05
Адвокат из РФ поможет Порошенко отбиваться от Портнова и ГБР Видео
12:04
"Слегла": Наталью Бочкареву парализовало из-за скандала с наркотиками Видео
11:50
"Бацька" дал громкое обещание Зеленскому
11:38
Незабываемое событие, гениальные мысли: кому гороскоп на сегодня сулит очень светлый день
11:29
Кучма – первый президент и 300 нардепов: помощница Тищенко дала первое интервью
11:27
"Волчицы - не овцы": к Олегу Виннику на концерт пожаловали радикалы
11:27
Рада назначила новый состав Центризбиркома Видео
11:24
Новосад объявила о переходе всех русских школ на украинский язык Видео
11:11
Крушение самолета Ан-12: все подробности и возможные причины трагедии Фото Видео
11:07
Началась встреча Зеленского и Лукашенко, онлайн-трансляция
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять