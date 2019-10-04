Тайные мечты и новая любовь: кому гороскоп на завтра обещает волнительный день

Четырем знакам Зодиака гороскоп на завтра сулит волнительный день / Скриншот

Суббота, 5 октября, станет волнительной для четырех представителей зодиакального круга - Близнецы, Весы, Лев и Козерог, говорит гороскоп на завтра.

Весам и Близнецам вскружат голову мечты, и их стоит держать в тайне, а Львам и Козерогам звезды сулят новую любовь.

Гороскоп на 2019: кому "светит" волнительная суббота

Гороскоп Весы 2019

Голова Весов будет забита любовными мечтами. Представители этого знака в субботу могут быть рассеяны, как никогда. Необходимо стараться не выпадать из реальности, а объективно воспринимать происходящее, иначе могут возникнуть проблемы.

В этот день стоит особенно внимательно относиться к выполнению различных правил. Также необходимо пресекать даже малейшие факторы, которые могут навредить здоровью, поскольку болезнь может "влететь в копеечку". Удачный день для общения с родными и близкими.

Гороскоп 2019 Близнецы

Нельзя выставлять напоказ тайные мечты. Можно приступать к реализации того, что был запланировано накануне. Лучше избегать новых приключений в любви и помнить, что слово - не воробей.

Между тем гороскоп на 5 октября 2019 говорит, что общение относительно рабочих моментов может быть достаточно продуктивным. День будет благоприятным для путешествий. Противопоказано раздражаться - это может привести к очень неприятным конфликтам и подпортить субботнее настроение.

Гороскоп Козерог 2019

Одинокие Козероги могут встретить свою вторую половинку, а у семейных представителей этого знака в паре страсть может разгореться с новой силой. Козерогов могут "атаковать" соблазны, им необходимо противостоять. Нельзя рисковать репутацией.

Могут раскрыться скрытые таланты. Удачный день, чтобы поэкспериментировать и провести день как-то необычно.

Гороскоп Лев 2019

Во второй половине дня можно встретить человека, с которым завяжутся романтические отношения. Львов ждет прилив сил и энергии. Могут вскрыться достаточно неприятные факты.

Читайте такжеГороскоп на неделю: что советует астролог каждому знаку ЗодиакаНеобходимо сначала думать, а потом говорить - в таком случае удастся избежать "грызни", предостерег гороскоп на завтра. Не стоит делать из мухи слона.

Отличный день, чтобы уделить время творчеству или каким-либо занятиям, полезным для здоровья, например пробежке или езде на велосипеде. При этом лучше избегать незнакомых мест.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп на октябрь 2019 всех знаков Зодиака и отметил, что в этом месяце больше всего фартить будет Львам. По его словам, счастливчиками октября также станут Близнецы.