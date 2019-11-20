Станет ли Джо Байден новым президентом США: астролог дал прогноз

Астролог рассказал, что гороскоп Джо Байдена свидетельствует о скоротечности его славы и популярности / Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден, который считается одним из главных соперников Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в Штатах, 20 ноября отмечает свой 77-ой день рождения. Годовой гороскоп Байдена, составленный из расчета, что родился он в 8.30 утра, дает возможность оценить его шансы на победу на президентских выборах. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, для политиков очень важен 7-ой дом гороскопа, который связан не только с супружеством, но и с популярностью в обществе.

Читайте такжеПовелители власти: астролог рассказала, кого ждет оглушительный успех в ноябре"В гороскопе Джо Байдена в 7-ом доме находится Уран. А это говорит о скоротечности славы и популярности такого человека, то есть сегодня он на плаву, а завтра о нем забудут. Рейтинг политика с таким показателем в гороскопе будет скакать, не будет стабильным. Для политика это нехорошо", – отметил Росс.

Помимо этого, по словам Влада Росса, в том же доме находится планета большого несчастья – Сатурн, что уже негативно сказалось на жизни Джо Байдена.

"Как известно, семья Джо Байдена попала в автокатастрофу, в которой погибли его жена и дочь. Двое сыновей Байдена тоже были в машине, получили тяжелые травмы, но выжили. Байден женился во второй раз, но и в этой семье есть некоторые проблемы. Так что у Байдена весьма сложная семейная жизнь", – объяснил астролог.

Преодоление проблем в семье, а также постоянная борьба за сохранение рейтингов и популярности, по мнению Росса, являются двумя главными вызовами, которые заложены в гороскопе Байдена.

По прогнозам Влада Росса, вероятность того, что Джо Байдену удастся стать президентом США, практически равна нулю.

"Если выбор в итоге будет делаться из Байдена и Трампа, то Байдену не победить. В день выборов в его гороскопе будет жесткая оппозиция Сатурна, планеты большого несчастья, к Юпитеру. Кроме того, в годовом гороскопе Байдена все планеты будут находиться внизу гороскопа, на самом дне", – объяснил астролог.

Читайте такжеПузырь лопнет: астролог рассказал, когда рухнет гривнаКроме того, по словам Росса, звезды говорят, что против Байдена будут развернуты колоссальные коррупционные схемы, так как Черная Луна в его гороскопе будет в соединении с Луной, которая управляет популярностью.

"Черным пиаром будет уничтожена вся репутация этого политика незадолго до решающего голосования, как это было с Хиллари Клинтон", – утверждает эксперт.

В целом, астролог рекомендует американским демократам делать ставку на другого члена своей партии.

"Байден – Скорпион, как и Хиллари Клинтон. А знак смерти для Скорпиона – это Близнецы. И именно под этим знаком рожден Трамп. Потому если в финал выйдут Трамп и Байден, последний неизбежно проиграет. Если бы я был консультантом Демократической партии США, я бы настоятельно рекомендовал делать ставку на другого члена этой партии на будущих президентских выборах, иначе у них не будет никаких шансов на победу", – отметил Влад Росс.

Однако важно отметить, что существует вторая версия времени рождения Джо Байдена, и, если правдива именно она, то это многое меняет, считает астролог.

"Если Джо Байден родился не в 8.30, а в 8.35, как гласят некоторые слухи, то тогда у него сохраняются небольшие шансы стать президентом США, поскольку символом его рождения можно назвать такой образ – мужчина на вершине пирамиды возле храма благословляет прихожан", – объяснил Влад Росс.

"Так что, если Байден родился в 8.35, то, возможно, он станет президентом, если в 8.30, то точно не станет никогда", – подытожил астролог.

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