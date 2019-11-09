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Наглая кража и удача в делах: кому гороскоп на 9 ноября 2019 сулит яркие эмоции

9 ноября 2019, 08:15

Ракам звезды посоветовали пожалеть себя и отставить работу на потом.

Водолеев звезды предупредили о наглой краже - Гороскоп на 2019
Водолеи сегодня могут столкнуться с наглой кражей / Скриншот

День украинской письменности и языка - суббота, 9 ноября, для Водолеев готовит неприятный сюрприз - возможна наглая кража, а Скорпионам подготовлены приятности - есть вероятность удачи в делах. 

Гороскоп на сегодня прочит яркие эмоции не только Водолеям и Скорпионам - Тельцы и Стрельцы могут расстроиться из-за возможных проблем с кошельком, Раки могут повесить нос и без веской причины, а Львам светит маленькая "печалька" из-за удара по лбу небольшими граблями.

Гороскоп на 9 ноября 2019: каким знакам подготовиться к ярким эмоциям

Водолей - гороскоп на сегодня

Держите все самое ценное, особенно - мысли, при себе. Будьте осмотрительными во время общения - не метайте бисер перед свиньями. Не стоит рассчитывать на огромный скачок в делах. Возможно, для продвижения и борьбы с конкурентами придется подключить "тяжелую артиллерию".

Скорпион - гороскоп на 9 ноября 2019

Фарт в делах возможен, если не рассчитывать на легкие достижения - трудитесь, и получите вознаграждения за свои труды. Возможно, враги удивят коварными происками. Если быть честными, открытыми и добродушными - можно найти новых партнеров. Остерегайтесь излишней откровенности во время общения с малознакомыми людьми.

Телец - гороскоп на сегодня

Не самый лучший день для крупных покупок, важных договоренностей и встреч. Немного "прикрутите" свой альтруизм и уделите больше внимания своим делам и собственному здоровью. Трепетно относитесь к любимому человеку - гороскоп 2019 прогнозирует конфликт из-за недопонимания.

Рак - гороскоп на 9 ноября 2019

Попытайтесь унять маятник своего настроения. Улучшить душевное состояние можно с помощью добрых дел и отдыха в кругу приятных людей. Если есть возможность не работать через силу - лучше отложите дела.

Лев - гороскоп на сегодня

Вы можете снова наступить на небольшие грабли из-за своей наивности. Не открывайте душу людям, в надежности которых вы сомневаетесь. В День украинской письменности есть вероятность непредвиденных расходов, но может подвернуться и неожиданный дополнительный доход. Ждите позитива в карьерной сфере.

Стрелец - гороскоп на 9 ноября 2019

Все дела, связанные с финансовыми рисками, лучше отложить на другой день. Можно рассчитывать на удачу на любовном и карьерном фронтах. В любви лучше избегать шаблонов и решиться на позитивное безумство, а на карьерном фронте необходимо придерживаться всех правил.

Напомним, гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака сулил Водолеям новые возможности, Скорпионам - удачу в торговле, Тельцам - сложности в работе, Ракам - удачные операции с недвижимостью, а Львам и Стрельцам - успех в любви.

гороскоп Зодиак День украинской письменности
Сейчас вы просматриваете новость «Наглая кража и удача в делах: кому гороскоп на 9 ноября 2019 сулит яркие эмоции». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
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