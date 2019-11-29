"Доносы, сплетни и мудрость": назван подлый и благородный знак Зодиака

Близнецы любят доносы, сказал Влад Росс / sobakidendy-news.ru

Близнецы и Львы - противоположности, первые любят за спиной облить кого-то грязью, а вторые по своей натуре очень благородные.

Близнецы болтливые, весьма спокойные и не склонны к открытым конфликтам и к агрессии, рассказал астролог Влад Росс Главреду.

По его словам, Львы могут немного порычать, а потом быстро отыщут способ, как исчерпать конфликт.

"…Они (Близнецы - Ред.) любят сплетни, слухи и доносы. Они любят облить кого-то грязью, посудачить за спиной…", - поделился эксперт.

Росс добавил, что со Львами, если и поссоришься, то сразу же помиришься. Астролог подчеркнул, что представители этого знака всегда прощают и могут найти мудрый выход из любой ситуации.

Напомним, в гороскопе на 29 ноября 2019 говорилось, что Львам грозят козни завистников, а Близнецы могут выгодно вложить деньги. Также звезды сулили Близнецам фарт на любовном фронте.