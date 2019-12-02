"Фатальное везение": четыре знака Зодиака - счастливчики декабря 2019

Водолеи, Стрельцы, Рыбы и Тельцы будут счастливчиками декабря 2019, сказал Влад Росс / golbis.com

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в декабре 2019 года удача будет улыбаться четырем знака Зодиака - Водолеям, Стрельцам, Рыбам и Тельцам.

Стрельцам будет "фатально везти", рассказал астролог Главреду.

По его словам, Стрельцам прогнозируется успех в делах и в азартных играх - представители этого знака могут сорвать миллионный куш.

"В декабре Стрельцов ждут прекрасные финансовые возможности, открытие большого предприятия, раскрутка, расширение, экспансия…", - сказал эксперт.

Водолеям прогнозируется фарт во всем, что касается путешествий и дальних поездок. Росс добавил, что Водолеев также ждет успех в случае смены рода деятельности или места работы.

Эксперт поделился, что в этом месяце у Рыб очень здорово будут складываться взаимоотношения с иностранцами - девушки могут встретить своего "принца на белом коне". Росс добавил, что декабрь отлично подходит для зачатия гениальных детей.

Читайте такжеГороскоп на 2020 год: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуАстролог сообщил, что в этом месяце Тельцы могут заключить выгодный брак или вступить в выгодные деловые отношения. Представители этого знака могут сменить место работы или переехать.

"...Удачно для них пройдут разные проверки, экзамены. Хорошо налаживать контакты с иностранцами и зарубежными компаниями. У Тельцов хорошо пойдут любые дела, которые будут связаны с передвижениями, перелетами, дорогами…", - заявил он.

Ранее Влад Росс рассказал, что в начале декабря будет период, благоприятный для решения вопросов, связанных с бизнесом. Астролог предупредил, что после благоприятного периода наступит не очень благоприятный, и тогда лучше воздержаться от важных дел.