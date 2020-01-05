Вернется старый долг: один знак Зодиака в 2020 году ждут сюрпризы – астролог

Астролог Оксана Костюк предупредила об основных негативных аспектах для Раков / astro-maya.ru

По Ведическому календарю Рак – это знак для людей, рожденных с 15 июля по 14 августа (Солнце в этот период находится в знаке Рака), а также во время –7.29 – 9:28, рассказала астролог высшей категории Оксана Костюк.

По ее словам, для Раков транзит придется на 6-й дом и затронет вопросы здоровья, способность служить людям, умение эффективно и методично выполнять рутинную работу.

"Ожидаются болезни детей, козни врагов и проблемы с желудком. Возможна смена работы на более высоко оплачиваемую или с лучшими условиями труда. Увеличение объёма работы. Начальство относится с уважением и создаёт условия, когда работу можно совмещать с учёбой. Иногда предприятие посылает на учёбу и человек может получать стипендию за счёт предприятия", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

Эксперт прогнозирует успех тем, кто занимается торговлей, сферой обслуживания, компьютерными технологиями, а также бухгалтерам и занятым в проверяющих организациях.

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Она не исключает, что у многих в этот период появляется возможность расплатиться с долгами или погашения долга, на возврат которого человек уже не рассчитывал.

"Поскольку 6-й Дом отвечает за животных, то транзит Юпитера по этому дому может указывать на то, что владелец гороскопа заведёт себе домашнего питомца. Не покупайте, а лучше возьмите в приюте или подберите приемыша. Заработаете "плюсик" в карму. Иногда владелец гороскопа начинает зарабатывать на разведении определённых пород домашних животных", - утверждает ведический астролог.

Основные негативные аспекты для Раков:

Они будут указывать на увеличение объёма работы, но оплата остаётся без изменения;

Существует вероятность, что труд человека будет недооценен;

Зачастую приходится отвечать за чужие промахи и ошибки, человек пытается сменить работу, но лучшего варианта не находит;

Происходит падение авторитета. Не стоит брать деньги в долг, оформлять кредиты;

Возможны проблемы со здоровьем, в основном из-за беспорядочного образа жизни или из-за нервных перегрузок.

Астролог обратила внимание на влияние Сатурна и Плутона в 7-м доме

Этот транзит даёт повышенное чувство ответственности перед другими людьми и обостряет чувство справедливости. Сатурн дает влияние на 9, 1, 4 дома, что даст очень сильное влияние на партнерские отношения и на отношения с родителями.

Чего ждать от транзита: главные позитивные и негативные грани:

При благоприятном аспекте возможно даст укрепление партнёрских отношений (деловых и супружеских). Такой Сатурн может указывать на брак с человеком старше минимум на 7 лет или с человеком авторитетным, занимающим солидное положение в обществе.

При неблагоприятных аспектах транзит порождает кризис в супружеских отношениях и может привести к разводу. На этом транзите вас на прочность будут проверять встречающиеся вам партнёры. Легкомыслие в вопросах брака и сотрудничества будет наказано, поэтому тщательно изучайте человека и контракт, если вам придётся вести какие-то дела. Вам может встретиться серьёзный партнёр, и если он действительно не бездельник и вы способны учиться у него ответственности, дисциплине, мудрости, наконец, то для вас этот транзит пройдёт благоприятно. А в другом случае советы встречающихся вам людей вы будете считать досадными нравоучениями.

Даже несмотря на то, что Сатурн - планета ограничения, холодности - в 7-м Доме он делает человека заметным в обществе. Могут быть строгие суждения о владельце гороскопа, и человеку приходится следить за собой, т.к. любой его шаг общество будет судить очень жестко.

"В этот период могут активизироваться враги, конкуренты, которые стараются принизить заслуги владельца гороскопа. Возможны судебные разбирательства, которые, скорее всего, закончатся не в пользу владельца гороскопа. Неблагоприятное время для политической деятельности, для заключения сделок и договоров длительного характера", - добавила Костюк.

Напомним, ранее астролог назвала самый удачливый знак Зодиака в 2020 году.