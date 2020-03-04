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"Первое место с конца": астролог предрек провал Украины на Евровидении

4 марта 2020, 04:33

Влад Росс считает, что Go-A повторят "успех" группы Гринджолы.

Go-A
Астролог считает, что Go-A на Евровидении ждет полный провал

Представляя Украину на Евровидении в Роттердаме, группа Go-A добьется такого "успеха", как в свое время Гринджолы, спевшие в Европе о том, что "Разом нас багато, нас не подолати". С таким представителем нам не стоит рассчитывать даже на прохождение в финал конкурса. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Не будет способствовать хорошему результату группы Go-A на Евровидении и персональный гороскоп солистки, убежден астролог.

"Солистка группы Go-A Екатерина Павленко рождена 10 августа 1988 года. Ее гороскоп на 12 мая (именно в этот день состоится первый полуфинал) не сулит ничего хорошего: нет ни одного благоприятного аспекта к Солнцу. А именно Солнце всегда указывает на возможность выгодно выделиться, быть ярким и запоминающимся, одержать победу. Плюс будет жесткая позиция Плутона к Луне в гороскопе певицы: Луна всегда указывает на поддержку народа, а в таком сочетании с Плутоном она указывает на полный провал", – рассказал Влад Росс.

Читайте такжеПотолок - десятка: почему шансы Украины победить на Евровидении-2020 почти нулевыеТа же самая ситуация, по словам астролога, и 14 мая, когда состоится второй полуфинал Евровидения, и 16 мая, когда пройдет финал конкурса.

"В гороскопе вокалистки за эти дни планеты далеко не уйдут: сохранится то же неблагоприятное положение Солнца и та же оппозиция Плутона и Луны. Триумфа Go-A точно не будет ни в один из этих дней", – добавил Росс.

Кроме того, астролог считает, что песню участника от Украины Европа не оценит и не поймет.

"Такой неадекватный стиль в Европе не поймут. Не на пользу нашему участнику сыграет и украинский язык, на котором прозвучит песня и который также не будет понятен европейцам. Шансы Go-A даже на прохождение в финал – призрачные. Но есть все шансы занять последнее место и стать первыми с конца", – дает неутешительный прогноз Влад Росс.

К слову, Росс не верит в честную победу Go-A на национальном отборе.

"Считаю, что победа Go-A – фальшивая. Мнение жюри на наших нацотборах впервые удивительным образом совпало с голосами зрителей. По моим предположениям, слукавило и жюри, и были махинации при голосовании. Девушка с бандурой Марина Krutь, по всем показателям, на нацотборе, должна была получить гораздо большую поддержку. Также должен был получить более высокие баллы Khayat. Я бы назвал этот нацотбор провальным, по сравнению с прошлым годом. В 2019 году у Украины были все шансы войти в тройку лидеров, отправив на Евровидение Maruv", – отметил астролог.

Так что в этом году наиболее вероятным результатом Украины на Евровидении, по мнению Влада Росса, выглядит "первое место с конца".

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