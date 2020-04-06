Гороскоп всех знаков Зодиака на Благовещение 2020: кому опасаться интима

В праздничный день Стрельцам и Близнецам лучше избегать интима / УНИАН

В 14 лунный день и в праздник Благовещение 2020 – вторник, 7 апреля, не стоит перенапрягаться, но можно заняться саморазвитием и теми делами, которые вдохновляют.

Для нескольких знаков Зодиака гороскоп на 7 апреля 2020 года немного тревожный – Близнецам и Стрельцам стоит избегать интима, из-за него возможны неприятности.

Как провести праздничный день воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 7 апреля 2020 года – Водолей

Будьте готовы к переменам на любовном фронте. Можно прикупить то, о чем вы давно думали. Не стоит говорить с людьми, которые явно негативно настроены.

Гороскоп на 7 апреля 2020 – Весы

Не ссорьтесь ни с кем, конфликт может затянуться надолго. Придумайте, как вы можете расслабиться – избавьтесь от негатива.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Воздержитесь от слишком тесного общения, избегайте искушений. Смело беритесь за дела, не бойтесь, если возникнет необходимость – вам помогут.

Как провести праздничный день огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 7 апреля 2020 года – Стрелец

Не будьте слишком доверчивыми во время общения с новыми людьми. Не стоит сильно себя переоценивать. Прислушайтесь к своему организму.

Гороскоп на 7 апреля 2020 – Овен

Найдите время для общения с теми, кто вам дорог, это может поднять настроение. Возможно, придется взяться за дополнительную работу.

Гороскоп на завтра – Лев

Не лучшее время для начала новых дел. Попытайтесь держать себя в руках и не принимать негатив слишком близко к сердцу.

Как провести праздничный день водным знакам Зодиака

Гороскоп на 7 апреля 2020 года – Рак

Найдите время для отдыха. Постарайтесь не "убивать" себя на работе. Уделите больше времени личной жизни.

Гороскоп на 7 апреля 2020 – Скорпион

Решения, которые неожиданно пришли в голову, могут оказаться самыми правильными. В жизни возможен резкий поворот.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Придерживайтесь правил – и проблем будет меньше. Найдите время для себя – нужно навести порядок в душе и в голове.

Как провести праздничный день земным знакам Зодиака

Гороскоп на 7 апреля 2020 года – Козерог

Не беритесь за дела, которые вам противны. Не стоит пытаться как-то выделиться, могут возникнуть неприятности.

Гороскоп на 7 апреля 2020 – Телец

Если нужно что-то сделать – берите и делайте. Откажитесь от грубости. Берегите нервы.

Гороскоп на завтра – Дева

Активно общайтесь, общение может принести не только удовольствие. Найдите время для близких.