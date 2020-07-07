Гороскоп всех знаков Зодиака на 7 июля: кто встретит свою вторую половину

Гороскоп на 7 июля пообещал Водолеям обновление

Во вторник, 7 июля - праздник Иван Купала 2020. Гороскоп на этот день прогнозирует одному знаку Зодиака – Водолей – любовный успех.

Скорпионов звезды предупредили об опасности, а Тельцам стоит заняться своим здоровьем, сообщает SuperCook.ru.

Чего ожидать во вторник водным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Представителей знака ждут соблазны, обольщения и провокации. Прислушайтесь к своей интуиции - она предупредит вас об опасности. Не принимайте приглашений от малоизвестных людей и контролируйте свой гнев и агрессию.

Гороскоп на 7 июля 2020 года – Рак

Возможны конфликты с домочадцами. Не идите на поводу у эмоций. День лучше провести, занимаясь любимым хобби.

Гороскоп на 7 июля 2020 – Рыбы

Вы сможете добиться успеха в самых разных областях. Если чувствуете недомогание, вам поможет лечебный массаж и водные процедуры.

Чего ожидать во вторник огненным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Овен

Противоречивый день. В первой половине дня будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений. В бизнесе лучше избегать рискованных операций. После обеда вероятен успех в профессиональной деятельности.

Гороскоп на 7 июля 2020 года – Стрелец

Будьте готовы отстаивать свои взгляды. Не следует заниматься новыми начинаниями. Лучше заняться привычной работой, в которой вы профи.

Гороскоп на 7 июля 2020 – Лев

Ваше финансовое положение очень шаткое. Не идите на неоправданный риск. Будьте внимательны. Ваша харизма может привлечь к вам непорядочных людей.

Чего ожидать 7 июля воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятно обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Сдерживайте эмоции.

Гороскоп на 7 июля 2020 года – Весы

Вас ждет небывалый прилив сил. Любые начинания принесут успех. Вы можете продвинуться по служебной лестнице и получить финансовую выгоду.

Гороскоп на 7 июля 2020 – Водолей

Представителей знака ждет обновление. Благоприятна активность в работе, планирование новых дел и завершение начатых. Многие из одиноких Водолеев встретят свою вторую половину.

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Чего ожидать во вторник земным знакам Зодиака

Гороскоп на сегодня – Козерог

Вы можете рассчитывать на успех в решении своих проблем или на продвижение по служебной лестнице. Велика вероятность получения выгодного финансового предложения.

Гороскоп на 7 июля 2020 года – Дева

Не самый лучший день, чтобы заниматься карьерой. Лучше не вмешивайтесь в какие-либо споры в офисе - вас могут сделать виноватыми.

Гороскоп на 7 июля 2020 – Телец

Важно уделить внимание своему здоровью - и физическому, и психическому. Нежелательно употребление спиртных напитков и мясной пищи. Вечером найдите время для отдыха или любимого занятия.

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс озвучил гороскоп на июль 2020 года.